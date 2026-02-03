Про це стало відомо з трансляції засідання Верховної Ради України.
Дивіться також "Ваш мир – це наш мир": генсек НАТО прибув до Києва і виступив у Верховній Раді
Скільки депутатів було на засіданні?
У вівторок, 3 лютого, у Верховній Раді було заплановане пленарне засідання. До його роботи також долучився Генсек НАТО Марк Рютте. Він виголосив промову, в якій підтримав українців. Він також наголосив на тому, що Альянс буде всебічно допомагати Україні у війні з Росією.
Попри важливу подію, у парламенті було не так багато депутатів – зала засідань була напівпорожня.
Нардеп Ярослав Железняк зазначив, що немає навіть 226 голосів, щоб направити депутатські запити щодо присвоєння звань загиблим військовим. Він зазначив, що у Раді зареєструвалися лише 219 нардепів. Ба більше, голосів не вистачало навіть, щоб проголосувати за порядок денний.
Марк Рютте виступав у напівпорожній залі / Скриншоти із засідання
Що заявив Рютте під час свого виступу?
Генсек НАТО зазначив, що завдяки механізму PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) союзники й партнери забезпечують переважну частину ракетних постачань для України. За його словами, з літа минулого року через цю систему на фронт надійшло близько 75% усіх ракет, а також приблизно 90% боєприпасів для систем ППО.
Рютте повідомив, що США, держави Європи та Канада висловили готовність надати Україні дієві гарантії безпеки. Він наголосив, що міжнародна коаліція, яка працює над цим питанням, уже досягла значного прогресу у формуванні необхідних механізмів та рішень.