Про це стало відомо з трансляції засідання Верховної Ради України.

Дивіться також "Ваш мир – це наш мир": генсек НАТО прибув до Києва і виступив у Верховній Раді

Скільки депутатів було на засіданні?

У вівторок, 3 лютого, у Верховній Раді було заплановане пленарне засідання. До його роботи також долучився Генсек НАТО Марк Рютте. Він виголосив промову, в якій підтримав українців. Він також наголосив на тому, що Альянс буде всебічно допомагати Україні у війні з Росією.

Попри важливу подію, у парламенті було не так багато депутатів – зала засідань була напівпорожня.

Нардеп Ярослав Железняк зазначив, що немає навіть 226 голосів, щоб направити депутатські запити щодо присвоєння звань загиблим військовим. Він зазначив, що у Раді зареєструвалися лише 219 нардепів. Ба більше, голосів не вистачало навіть, щоб проголосувати за порядок денний.

Марк Рютте виступав у напівпорожній залі / Скриншоти із засідання

Що заявив Рютте під час свого виступу?