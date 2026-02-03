Про це стало відомо з трансляції засідання Верховної Ради України.

Скільки депутатів було на засіданні?

У вівторок, 3 лютого, у Верховній Раді було заплановане пленарне засідання. До його роботи також долучився Генсек НАТО Марк Рютте. Він виголосив промову, в якій підтримав українців. Він також наголосив на тому, що Альянс буде всебічно допомагати Україні у війні з Росією.

Попри важливу подію, у парламенті було не так багато депутатів – зала засідань була напівпорожня.

Нардеп Ярослав Железняк зазначив, що немає навіть 226 голосів, щоб направити депутатські запити щодо присвоєння звань загиблим військовим. Він зазначив, що у Раді зареєструвалися лише 219 нардепів. Ба більше, голосів не вистачало навіть, щоб проголосувати за порядок денний.

Марк Рютте виступав у напівпорожній залі / Скриншоти із засідання

Що заявив Рютте під час свого виступу?

  • Генсек НАТО зазначив, що завдяки механізму PURL (Prioritised Ukraine Requirements List) союзники й партнери забезпечують переважну частину ракетних постачань для України. За його словами, з літа минулого року через цю систему на фронт надійшло близько 75% усіх ракет, а також приблизно 90% боєприпасів для систем ППО.

  • Рютте повідомив, що США, держави Європи та Канада висловили готовність надати Україні дієві гарантії безпеки. Він наголосив, що міжнародна коаліція, яка працює над цим питанням, уже досягла значного прогресу у формуванні необхідних механізмів та рішень.