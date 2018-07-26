Марк Фейгин рассказал об украинском проводнике, которого задержали в Москве

11 апреля в Москве арестовали проводника из Ровно Сергея Бугайчука. Сейчас он находится в следственном изоляторе "Лефортово". Он не признает вину, а задержали его не на горячем, только по свидетельству россиянина.

Об этом “UA: Ровно” сообщил общественный защитник Марк Фейгин.

Читайте также: Украинский политзаключенный написал трогательное письмо из Чечни

По его словам, его задержали сразу на платформе и никаких материальных доказательств преступления нет.

Он также подчеркнул, что семья не имеет денег на адвоката.

Вчера я встретил его жену в тюрьме "Лефортово", она пыталась передать в следственное управление ФСБ заявление на встречу с мужем.

Я ознакомился с постановлением о его аресте на два месяца от 12 июля 2018 года за незаконный оборот оружия. Его не взяли "на горячем", просто задержали на вокзале в Москве, ничего при нем не было. Из постановления я понимаю, что есть только один свидетель, который против него свидетельствует – и все,

– сказал правозащитник Марк Фейгин.

У задержанного адвокат по назначению, особого доверия к таким нет. Консула, по его информации, к нему еще не пустили, жена проводника сейчас проживает в хостеле в Москве,

В судебном постановлении российского суда говорится, что Сергей Бугайчук – житель, 1975 года рождения, имеет жену и несовершеннолетнего ребенка.

Напомним, уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова посетила украинского политзаключенного Николая Карпюка.