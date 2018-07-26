Марк Фейгін розповів про українського провідника, якого затримали у Москві

11 квітня у Москві заарештували провідника з Рівного Сергія Бугайчука. Зараз він перебуває у слідчому ізоляторі "Лефортово". Він не визнає провину, а затримали його не на гарячому, лише за свідченням росіянина.

Про це “UA: Рівне” повідомив громадський захисник Марк Фейгін.

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За його словами, його затримали одразу на платформі і жодних матеріальних доказів злочину немає.

Він також підкреслив, що родина не має грошей на адвоката.

Вчора я зустрів його дружину в тюрмі "Лєфортово", вона намагалась передати у слідче управління ФСБ заяву на зустріч із чоловіком.

Я ознайомився з постановою про його арешт на два місяці від 12 липня 2018 року за незаконний обіг зброї. Його взяли не "на гарячому", просто затримали на вокзалі у Москві, нічого при ньому не було. Із постанови я розумію, що є тільки один свідок, який проти нього свідчить – і все,

– сказав правозахисник Марк Фейгін.

У затриманого адвокат за призначенням, особливої довіри до таких немає. Консула, за його інформацією, до нього ще не пустили, дружина провідника зараз проживає у хостелі в Москві,

У судовій постанові російського суду йдеться, що Сергій Бугайчук – рівнянин, 1975 року народження, має дружину та неповнолітню дитину.

Нагадаємо, уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова відвідала українського політв’язня Миколу Карпюка.