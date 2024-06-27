Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, заметив, что Рютте ненавидит российскую армию и власть. Он заинтересован в победе Украины в войне.

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Чего ожидать от нового генсека

По словам Свитана, назначение Рютте на должность генсека НАТО приведет к жестокому отношению к России. Он долгое время возглавлял Нидерланды, в 2010 году он стал премьер-министром страны. В 2014 году Россия сбила в небе над Донецкой областью пассажирский самолет Boeing 777, который летел из Амстердама. Большинство пассажиров, которые тогда погибли были нидерландцы.

У этого человека, мягко говоря, есть негатив к российской армии, российской власти. Ну и конечно негатив, связан с Путиным, поскольку это именно он давал команду по уничтожению этого самолета,

– подчеркнул военный эксперт.

Именно эти события в политической жизни Рютте, по мнению Свитана, дают Украине надежду на то, что его руководство на посту генсека НАТО принесет нашей стране победу в войне с Россией.

В этой победе заинтересован лично Рютте, в разгроме российской армии, развале российской империи и в суде над военными преступниками, которые для него есть у власти еще с 2014 года. Эта часть его жизни является для нас основной,

– отметил военный эксперт.

Также стоит отметить, что новый генсек НАТО имеет хорошую репутацию между мировыми политиками. С любым руководителем США, по словам Свитана, он найдет общий язык.