Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник запасу ЗСУ Роман Світан, зауваживши, що Рютте ненавидить російську армію та владу. Він зацікавлений в перемозі України у війні.

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Чого очікувати від нового генсека

За словами Світана, призначення Рютте на посаду генсека НАТО призведе до жорстокого ставлення до Росії. Він довгий час очолював Нідерланди, у 2010 році він став прем'єр-міністром країни. У 2014 році Росія збила в небі над Донецькою областю пасажирський літак Boeing 777, який летів з Амстердаму. Більшість пасажирів, які тоді загинули, були нідерландці.

В цієї людини, м'яко кажучи, є негатив до російської армії, російської влади. Ну і звісно негатив, пов'язаний з Путіним, оскільки це саме він давав команду щодо знищення цього літака,

– підкреслив військовий експерт.

Саме ці події в політичному житті Рютте, на думку Світана, дають Україні надію на те, що його керівництво на посаді генсека НАТО принесе нашій країні перемогу у війні з Росією.

В цій перемозі зацікавлений особисто Рютте, в розгромі російської армії, розвалі російської імперії та в суді над воєнними злочинцями, які для нього є при владі ще з 2014 року. Ця частина його життя є для нас основною,

– зауважив військовий експерт.

Також варто зазначити, що новий генсек НАТО має хорошу репутацію між світовими політиками. З будь-яким керівником США, за словами Світана, він знайде спільну мову.