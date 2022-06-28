Сразу после старта продаж украинцы выстроились в очередь перед отделениями Укрпочты, чтобы первыми купить марки с новым дизайном. Об этом рассказал Игорь Смелянский.

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Что известно о марке "Украинская мечта"

Эскиз новой марки создала 11-летняя София Кравчук из Любомля Волынской области – призер Всеукраинского конкурса рисунков и фотографий "Что для меня Украина?" в 2021 году. Реализовать тираж марок планировалось еще до войны. Впрочем, после вторжения россиян в Гостомель идейная составляющая несколько изменилась.

Этот выпуск очень особенный для нас. Потому что он олицетворяет украинскую несокрушимость. Россиянам удалось уничтожить самый большой самолет в мире, наше творение. Но им не удастся уничтожить нашу подлинную мечту и стремление к свободе. Это знает каждый взрослый и малыш,

– говорится в сообщении Укрпочты.



Очередь перед отделением Укрпочты / Фото фейсбук Игоря Смелянского

Кроме самой марки, в комплект входят конверт и открытка. Тираж – 3 миллиона. Однако, как рассказал Смилянский, их продают с первыми ограничениями.

Тираж – три миллиона, но чтобы всем хватало, напоминаю об определенных ограничениях: один человек – не более 2 маркированных листов, 5 конвертов, 5 листовок.

– сообщил Смелянский.

Он подчеркнул, что купить "Украинскую мечту" можно и в онлайн-магазинах. Украинской диаспоре и зарубежным филателистам Смилянский порекомендовал найти марки в Amazon или eBay.



Пес Патрон "покупает" новые марки / Фото фейсбук Игоря Смелянского

Украинские марки на время войны

Первой популярной маркой стал выпуск "русский военный корабль, иди…!". Ее раскупили в считанные дни, интернет-сайты не выдерживали наплыва желающих ее продать. После чрезвычайного спроса марки стали одним из символов этой войны, которую Россия развернула против Украины.

Из-за такой популярности руководство Укрпочты продолжило серию под названием "русский военный корабль… все". Единственное отличие от предыдущей серии – там все тот же украинский пограничный, а вот вражеского корабля уже нет – он на дне.

Впоследствии Укрпочта начала голосование по теме новой марки. На этом в Укрпочте решили не останавливаться, и представили почтовую марку "Добрый вечер, мы из Украины!" . Участие в голосовании приняли 834 тысячи человек. Победил эскиз, на котором украинский трактор тянет подстреленный российский танк.

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