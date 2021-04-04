Оксана Маркарова рассказала о совместной работе Украины и США в противодействии российскому влиянию. По ее словам, у государств есть ряд инициатив.

Что заявила Маркарова

Киев и Вашингтон активно работают над уменьшением влияния России. Об этом госпожа посол Украины в США заявила в интервью.

Важно МИД и ОП активно работают над организацией встречи Зеленского и Байдена, – Маркарова

Мы также вводим санкции. Украина уже показала, что мы также боремся как с агрессором, так и с влиянием пророссийских элементов в Украине,

– сказала дипломат.

Она добавила, что Киев противодействует влиянию олигархов и российской антиукраинской пропаганде.

По словам Маркаровой, именно наша страна первой столкнулась с гибридными атаками, которые касались киберугроз, фейков, и пропаганды.

"Вы знаете, что и президент Зеленский объявил, и уже закреплено решением СНБО, создание Центра противодействия дезинформации. Я уверена, что этот центр будет очень важной инициативой, которая может стать общей нашей работой. Потому что здесь Украина может многим поделиться с нашим стратегическим партнером", – отметила чиновник.

Что известно о Центре противодействия дезинформации