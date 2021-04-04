Санкции и борьба с дезинформацией, – Маркарова рассказала, как США и Украина противодействуют РФ
Оксана Маркарова рассказала о совместной работе Украины и США в противодействии российскому влиянию. По ее словам, у государств есть ряд инициатив.
Источник:"Радио Свобода"
Что заявила Маркарова
Киев и Вашингтон активно работают над уменьшением влияния России. Об этом госпожа посол Украины в США заявила в интервью.
Важно МИД и ОП активно работают над организацией встречи Зеленского и Байдена, – Маркарова
Мы также вводим санкции. Украина уже показала, что мы также боремся как с агрессором, так и с влиянием пророссийских элементов в Украине,
– сказала дипломат.
Она добавила, что Киев противодействует влиянию олигархов и российской антиукраинской пропаганде.
По словам Маркаровой, именно наша страна первой столкнулась с гибридными атаками, которые касались киберугроз, фейков, и пропаганды.
"Вы знаете, что и президент Зеленский объявил, и уже закреплено решением СНБО, создание Центра противодействия дезинформации. Я уверена, что этот центр будет очень важной инициативой, которая может стать общей нашей работой. Потому что здесь Украина может многим поделиться с нашим стратегическим партнером", – отметила чиновник.
Что известно о Центре противодействия дезинформации
- Соответствующий орган создали в Украине 11 марта.
- Он начал свою работу 16 марта, возглавила ведомство Любовь Цибульская.
- Центр противодействия дезинформации будет функционировать в ситуационном центре СНБО, что в Киеве на улице Банковой.
- В Центр привлекут всех представителей разведывательного сообщества, а также соответствующие министерства.
- По словам руководителя Офиса Президента Андрея Ермака, ЦПД не будет политическим.
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