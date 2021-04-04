Оксана Маркарова розповіла про спільну роботу України та США у протидії російському впливу. За її словами, у держав є низка ініціатив.

Що заявила Маркарова

Київ та Вашингтон активно працюють над зменшенням впливу Росії. Про це пані посол України у США заявила в інтерв'ю.

Важливо МЗС та ОП активно працюють над організацією зустрічі Зеленського та Байдена, – Маркарова

Ми також вводимо санкції. Україна вже показала, що ми також боремося як із агресором, так і з впливом проросійських елементів в Україні,

– сказала пані дипломат.

Вона додала, що Київ протидіє впливу олігархів та російській антиукраїнській пропаганді.

За словами Маркарової, саме наша країна першою зіткнулася з гібридними атаками, які стосувалися кіберзагроз, фейків, і пропаганди.

"Ви знаєте, що і президент Зеленський оголосив, і вже закріплено рішенням РНБО, створення Центру протидії дезінформації. Я впевнена, що цей центр буде дуже важливою ініціативою, яка може стати спільною нашою роботою. Тому що тут Україна може багато чим поділитися з нашим стратегічним партнером", – наголосила чиновниця.

Що відомо про Центр протидії дезінформації