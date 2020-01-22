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      Маркарова вновь допустила прекращение сотрудничества с МВФ

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      Оксана Маркарова / Украинская правда

      Министр финансов Оксана Маркарова считает, что последнее сотрудничество с Международным валютным фондом может стать последним.

      По ее словам, Украина все еще нуждается в финансовой поддержке МВФ, однако, новая трехлетняя программа может стать последней. Об этом сообщило"Интерфакс-Украина".

      К слову: В МВФ заявили, что даты заседания по поводу кредита Украине не назначали

      "Программа МВФ, по которой мы достигли договоренностей на уровне менеджмента, обязательно нужна на три года. Но уже с ней, полностью ее выполнив, есть шанс выпуститься с МВФ", – отметила Маркарова.

      К слову, такое заявление министр делает не впервые. Ранее она сообщала, что по завершению новой программы, ориентировочно в 2023 году, Украина станет партнером МВФ, который не нуждается в кредитовании.

      Зачем Украине транш МВФ и как это работает смотрите в видео:

       

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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины МВФ Транш МВФ Министерство финансов Украины Оксана Маркарова
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