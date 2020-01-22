Маркарова вновь допустила прекращение сотрудничества с МВФ

Министр финансов Оксана Маркарова считает, что последнее сотрудничество с Международным валютным фондом может стать последним.

По ее словам, Украина все еще нуждается в финансовой поддержке МВФ, однако, новая трехлетняя программа может стать последней. Об этом сообщило"Интерфакс-Украина".

К слову: В МВФ заявили, что даты заседания по поводу кредита Украине не назначали

"Программа МВФ, по которой мы достигли договоренностей на уровне менеджмента, обязательно нужна на три года. Но уже с ней, полностью ее выполнив, есть шанс выпуститься с МВФ", – отметила Маркарова.

К слову, такое заявление министр делает не впервые. Ранее она сообщала, что по завершению новой программы, ориентировочно в 2023 году, Украина станет партнером МВФ, который не нуждается в кредитовании.

Зачем Украине транш МВФ и как это работает смотрите в видео: