Маркарова знову допустила припинення співпраці з МВФ

Міністерка фінансів Оксана Маркарова вважає, що остання співпраця з Міжнародним валютним фондом може стати останньою.

За її словами, Україна все ще потребує фінансової підтримки МВФ, однак, нова трирічна програма може стати останньою. Про це повідомило "Інтерфакс-Україна".

До слова: У МВФ заявили, що дати засідання з приводу кредиту Україні не призначали

"Програма МВФ, по якій ми досягли домовленостей на рівні менеджменту, обов'язково потрібна на три роки. Але вже з нею, повністю її виконавши, є шанс випуститися з МВФ", – зазначила Маркарова.

До слова, таку заяву міністерка робить не вперше. Раніше вона повідомляла, що по завершенню нової програми, орієнтовно у 2023 році, Україна стане партнером МВФ, який не потребує кредитування.

Навіщо Україні транш МВФ і як це працює дивіться у відео: