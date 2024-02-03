Как стало известно, Марко Радуно удалось арестовать на Корсике. Информацию об этом подтвердили официальные лица во Франции, а также Италии.

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Сбежал с помощью простыней

Обратим внимание, что ведущий босс итальянской мафии был в списке Европола среди других наиболее разыскиваемых в Европе преступников. Согласно данным Европола, Марко Радуно отбывал на Сардинии 24-летний срок заключения. Его посадили за торговлю наркотиками, а также другие совершенные преступления.

Интересно, что сбежать из тюрьмы строгого режима ему удалось в феврале 2023 года. Для этого ведущий босс итальянской мафии использовал простыни. Из них Радуно сделал веревки, с помощью которых спустился по стене.

Арестовали Марко Радуно в четверг 1 февраля в Альерии. В момент задержания он ужинал с молодой женщиной в ресторане.

Марко Радуно сбежал из тюрьмы благодаря простыням: смотрите видео

Обратим внимание на то, что власти Италии сообщили, что на юге Испании удалось задержать близкого помощника Радуно. Джанлуиджи Трояно задержали неподалеку Гранады.

Вернемся к 40-летнему Марко Радуно. Его считается боссом преступного синдиката Фоджа. Последний иногда также называют четвертой мафией Италии, впереди которой более известные организации из Сицилии, Калабрии и Неаполя.