Як стало відомо, Марко Радуно вдалося заарештувати на Корсиці. Інформацію про це підтвердили офіційні особи у Франції, а також Італії.

Раніше З найжорсткішої в'язниці Еквадору втік лідер мафії: в країні оголосили надзвичайний стан

Втік з допомогою простирадел

Звернімо увагу, що провідний бос італійської мафії був у списку Європолу серед інших найбільш розшукуваних у Європі злочинців. Згідно з даними Європолу, Марко Радуно відбував на Сардинії 24-річний термін ув'язнення. Його посадили за торгівлю наркотиками, а також інші скоєні злочини.

Цікаво, що втекти з в'язниці суворого режиму йому вдалося у лютому 2023 року. Для цього провідний бос італійської мафії використав простирадла. З них Радуно зробив мотузки, з допомогою яких спустився по стіні.

Заарештували Марко Радуно у четвер 1 лютого в Альєрії. У момент затримання він вечеряв з молодою жінкою у ресторані.

Марко Радуно втік з в'язниці завдяки простирадлам: дивіться відео

Звернімо увагу на те, що влада Італії повідомила, що на півдні Іспанії вдалося затримати близького помічника Радуно. Джанлуїджі Трояно затримали неподалік Гранади.

Повернімося до 40-річного Марко Радуно. Його вважають босом злочинного синдикату Фоджа. Останній іноді також називають четвертою мафією Італії, попереду якої більш відомі організації з Сицилії, Калабрії та Неаполя.