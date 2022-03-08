Живицкий в соцсетях сообщил, что в Роменском районе 7 марта прошло спокойно. Однако уточнил – как это может быть во время войны.
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Российские войска занимались мародерством
Колонны вражеской российской техники, которая проходила по территории Роменщины сегодня, как всегда мародерили и стреляли по домам, магазинам, амбулаториям,
– написал Живицкий.
Однако глава ОВА отметил: такие преступления врагу не простили. Живицкий продемонстрировал фото, на которых разбита нашими защитниками российская военная техника.
Смотрите фото из Сумщины / Фото Дмитрия Живицкого
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