Живицкий в соцсетях сообщил, что в Роменском районе 7 марта прошло спокойно. Однако уточнил – как это может быть во время войны.

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Российские войска занимались мародерством

Колонны вражеской российской техники, которая проходила по территории Роменщины сегодня, как всегда мародерили и стреляли по домам, магазинам, амбулаториям,

– написал Живицкий.

Однако глава ОВА отметил: такие преступления врагу не простили . Живицкий продемонстрировал фото, на которых разбита нашими защитниками российская военная техника.

Смотрите фото из Сумщины / Фото Дмитрия Живицкого