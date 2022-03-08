Живицький у соцмережах повідомив, що у Роменському районі 7 березня пройшло спокійно. Проте уточнив – так, як це може бути під час війни.
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Російські війська займались мародерством
Колони ворожої російської техніки, яка проходила територією Роменщини сьогодні, як завжди мародерили і стріляли по хатах, магазинах, амбулаторіях,
– написав Живицький.
Проте голова ОВА зазначив: такі злочини ворогу не минулись. Живицький продемонстрував фото, на яких розбита нашими захисниками російська військова техніка.
Дивіться фото з Сумщини / Фото Дмитра Живицького
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