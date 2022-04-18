Мародерство было массовым: журналист показал разграбленное оккупантами VIP-имение на Киевщине

Российские оккупанты выносят все, что только можно. А что не могут – уничтожают. Так, в селе Мироцкое под Киевом обнаружили разграбленное VIP-имение.

Как отмечает журналист Денис Казанский, боев в этой деревне не было. Но это не помешало оккупантом из танка расстрелять дом. После этого они вынесли из него то, что могли.

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Что не украли – бросили на территории

Над входом в усадьбу висит семейный герб. На нем указана дата 1914 года. С высокой вероятностью, именно в этом году построили имение. А вот на территории валяется уничтоженная мебель, куски канделябров и статуэток, имитированных под старину. Ограбление этого имения еще раз подчеркивает, что мародерство на Киевской области было массовым.

Не какие-нибудь отдельные эксцессы, а именно тотальные ограбления захваченной территории. Буквально каждый состоятельный дом разграблен и развален,

– подчеркнул Казанский.

Так выглядит имение после "сделки спасения" оккупантами / Фото Денис Казанский

Он добавил, что люди, считающие себя "освободителями", не ведут себя так. Зато российские захватчики грабят и убивают. И делают это целенаправленно.

Между тем богатые россияне стесняются признавать, что они из России: смотрите видео