В Госдуму внесут законопроект, позволяющий вводить внешнее управление в компаниях, в которых более 25% принадлежит гражданам "недружественных" государств.

Об этом сообщил вице-спикер нижней палаты парламента, член "Единой России" Александр Жуков. Он заявил, что это первый шаг к "национализации".

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Я только что пришел с заседания правительства, на котором обсуждался новый пакет из девяти законопроектов, который мы на этой неделе уже будем обсуждать в Госдуме. Я думаю, что они сегодня должны поступить в Госдуму, завтра комитеты состоятся, послезавтра уже, видимо, пройдет обсуждение в Думе,

– сказал представитель рашистов.

По его словам, внешнее управление предлагается применять после решения суде в случае прекращения деятельности — чтобы "избежать банкротства и сохранить рабочие места". Владелец сможет в течение пяти дней отказаться от внешнего управления, решив либо возобновить деятельность, либо продать свою долю.

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