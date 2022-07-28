MARS-II: как немецкий РСЗО может ускорить победу Украины

26 июля глава Офиса президента Ермак сообщил, что первые немецкие РСЗО MARS-II уже в Украине и готовы к выполнению боевых задач.

Что это за оружие и как именно оно будет уничтожать оккупантов – читайте в материале сайта 24 канала.

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Что такое MARS-II

MARS-II – это бронированная ракетная система залпового огня (РСЗО, на английском Multiple Launch Rocket System или MLRS), которая стоит на вооружении Бундесвера с 1990 года.

MARS-II работает по спортивному принципу "бей – беги", то есть – произвел залп и поехал себе на новое место. Эта тактика делает MARS-II и другие западные MLRS фактически невидимой для россиян и никаких реальных аргументов против этого оружия у врага нет, ведь оккупанты не имеют преимущества в воздухе, а потому не могут отправить свои самолеты для охоты за MLRS за линию фронта (на верную смерть).

Почему такое название

Название немецкого РСЗО созвучно с именем римского бога войны Марса, однако отношения к нему не имеет. На самом деле это удачная аббревиатура от Mittlere Artillerie Raketen System.

Разработка

MARS-II – является немецкой модернизацией (фактически ее лицензионной копией) американской гусеничной MLRS М270. Производством этого оружия занимается немецкий концерн KMW (Krauss-Maffei Wegmann).

Американские и британские М270 уже воюют в Украине – возможно, именно они наносили удары по самой горячей цели – Антоновскому мосту. Но для врага это все равно – HIMARS.

Чем отличается MARS-II от HIMARS

Глобальных отличий два – база шасси и количество транспортно-пусковых контейнеров (ТПК).

MARS-II на гусеничном ходу (разработка на базе американской ББМ м2 Bradley), то есть менее мобильная, но и более мощная. Это позволяет данной РСЗО нести большую массу.

Из этого следует второе отличие – у MARS-II их 2, у HIMARS – только один. Один контейнер – это 6 ракет, то есть MARS-II может практически одновременно оперировать 12 ракетами (время такого залпа – всего 55 секунд).

ATACMS

Если же речь когда-нибудь пойдет об ATACMS (Army Tactical Missile System) – то одна эта мощная ракета будет в контейнере вместо шести "обычных".

Таким образом, MARS-II способна нести сразу 2 ракеты ATACMS, дальность полета которых – до 300 км.

Но это еще не все – сейчас ведутся тестирования ракеты JFS-M на базе MARS-II, которая будет способна поражать цели на расстоянии до 500 километров.

Конструкция и вооружение MARS-II

MARS II – это пусковая установка, смонтированная на гусеничном шасси, аппаратура управления огнем и транспортной машины.

Артиллерийская часть РСЗО MARS II – 2 контейнера по шесть стеклопластиковых направляющих труб, смонтированных в бронированном корпусе.

Контейнеры установлены на гусеничном шасси на поворотной платформе. На том же шасси смонтированы механизмы подзарядки.

Работает MARS II – смотрите видео:

Кабина экипажа MARS II рассчитана на трех человек – командира, водителя и наводчика, кабина бронированная, в ней размещается аппаратура управления огнем.

MARS II: характеристики

Немцы не объявили, какие боеприпасы к MARS II передают Украине. На самом деле это оружие очень большого диапазона применения. Максимальная дальность поражения ракетами из MARS II – до нескольких километров. Сомнительно, что Германия предоставила нам эти ракеты, больше верится в то, что речь идет о дальности 70 километров.

Вес ракеты составляет 107 кг, дальность полета – до 70 км.

Меньшие по классу ракеты могут иметь кассетную часть (максимальная дальность 32, 45 и 70 км). Кумулятивный боевой элемент пробивает броню толщиной до 140 мм. И, конечно, бетонные перекрытия мостов.

Основные характеристики РСЗО MARS II:

расчет – 3 человека;

масса в боевом положении – 25,191 тонны;

длина в производном положении – 6,9 метра;

ширина в производном положении – 2,9 метра;

высота в производном положении – 2,6 метра;

калибр – 227 или 237 мм (это управляемые снаряды GMLRS);

максимальная дальность выстрела – 45–70 км;

наведение – GPS/INS;

время перезарядки – 5 минут;

время подготовки к стрельбе в боевой позиции – 2 минуты;

время полного залпа (12 ракет) – 55 секунд;

максимальная скорость на шоссе – 64 км/ч, по пересеченной местности 48 км/ч;

запас хода шоссе – 480 километров.

Кому из россиян приготовиться становиться "хорошими"

Немецкие MARS II отлично подойдут для уничтожения оккупантов, российских штабов (командных пунктов и узлов связи), пунктов снабжения, артиллерийских батарей, средств ПВО, логистических соединений и живой силы.

Это качественная замена советским системам "Смерч" и "Ураган", запасы снарядов к которым уже заканчиваются, а эффективность и точность значительно слабее, а на расстояниях 60 или 70 километров – никакая.

Сколько MARS-II в Украине

Пока известно лишь о 3 установках, также немцы сообщали о том, что украинские экипажи удачно прошли курсы обучения в Бундесвере и готовы показать полученные знания на практике.

3 – это не так и мало, ведь MARS-II будут работать вместе с М270 и HIMARS. Украинцы за несколько недель использования РСЗО доказали, что могут ловко и эффективно ими воевать и "делать хлопок" в самых неожиданных местах. Фактически у россиян не стало тыла.

Мы уже видели, на что способны эти машины, как остановили наступательный порыв россиян, заставили перейти к обороне и уничтожили их артиллерийские запасы (в июле интенсивность российской артиллерии сократилась минимум вдвое).

Рост количества MLRS в ВСУ должен обеспечить Украине победу, в том, что она будет, уже никто не сомневается.

Германия дала Украине системы залпового огня MARS II – смотрите видео: