MARS-II: как немецкий РСЗО может ускорить победу Украины
26 июля глава Офиса президента Ермак сообщил, что первые немецкие РСЗО MARS-II уже в Украине и готовы к выполнению боевых задач.
Что это за оружие и как именно оно будет уничтожать оккупантов – читайте в материале сайта 24 канала.
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Что такое MARS-II
MARS-II – это бронированная ракетная система залпового огня (РСЗО, на английском Multiple Launch Rocket System или MLRS), которая стоит на вооружении Бундесвера с 1990 года.
MARS-II работает по спортивному принципу "бей – беги", то есть – произвел залп и поехал себе на новое место. Эта тактика делает MARS-II и другие западные MLRS фактически невидимой для россиян и никаких реальных аргументов против этого оружия у врага нет, ведь оккупанты не имеют преимущества в воздухе, а потому не могут отправить свои самолеты для охоты за MLRS за линию фронта (на верную смерть).
Почему такое название
Название немецкого РСЗО созвучно с именем римского бога войны Марса, однако отношения к нему не имеет. На самом деле это удачная аббревиатура от Mittlere Artillerie Raketen System.
Разработка
MARS-II – является немецкой модернизацией (фактически ее лицензионной копией) американской гусеничной MLRS М270. Производством этого оружия занимается немецкий концерн KMW (Krauss-Maffei Wegmann).
Американские и британские М270 уже воюют в Украине – возможно, именно они наносили удары по самой горячей цели – Антоновскому мосту. Но для врага это все равно – HIMARS.
Чем отличается MARS-II от HIMARS
Глобальных отличий два – база шасси и количество транспортно-пусковых контейнеров (ТПК).
MARS-II на гусеничном ходу (разработка на базе американской ББМ м2 Bradley), то есть менее мобильная, но и более мощная. Это позволяет данной РСЗО нести большую массу.
Из этого следует второе отличие – у MARS-II их 2, у HIMARS – только один. Один контейнер – это 6 ракет, то есть MARS-II может практически одновременно оперировать 12 ракетами (время такого залпа – всего 55 секунд).
ATACMS
Если же речь когда-нибудь пойдет об ATACMS (Army Tactical Missile System) – то одна эта мощная ракета будет в контейнере вместо шести "обычных".
Таким образом, MARS-II способна нести сразу 2 ракеты ATACMS, дальность полета которых – до 300 км.
Но это еще не все – сейчас ведутся тестирования ракеты JFS-M на базе MARS-II, которая будет способна поражать цели на расстоянии до 500 километров.
Конструкция и вооружение MARS-II
MARS II – это пусковая установка, смонтированная на гусеничном шасси, аппаратура управления огнем и транспортной машины.
Артиллерийская часть РСЗО MARS II – 2 контейнера по шесть стеклопластиковых направляющих труб, смонтированных в бронированном корпусе.
Контейнеры установлены на гусеничном шасси на поворотной платформе. На том же шасси смонтированы механизмы подзарядки.
Работает MARS II – смотрите видео:
Кабина экипажа MARS II рассчитана на трех человек – командира, водителя и наводчика, кабина бронированная, в ней размещается аппаратура управления огнем.
MARS II: характеристики
Немцы не объявили, какие боеприпасы к MARS II передают Украине. На самом деле это оружие очень большого диапазона применения. Максимальная дальность поражения ракетами из MARS II – до нескольких километров. Сомнительно, что Германия предоставила нам эти ракеты, больше верится в то, что речь идет о дальности 70 километров.
Вес ракеты составляет 107 кг, дальность полета – до 70 км.
Меньшие по классу ракеты могут иметь кассетную часть (максимальная дальность 32, 45 и 70 км). Кумулятивный боевой элемент пробивает броню толщиной до 140 мм. И, конечно, бетонные перекрытия мостов.
Основные характеристики РСЗО MARS II:
- расчет – 3 человека;
- масса в боевом положении – 25,191 тонны;
- длина в производном положении – 6,9 метра;
- ширина в производном положении – 2,9 метра;
- высота в производном положении – 2,6 метра;
- калибр – 227 или 237 мм (это управляемые снаряды GMLRS);
- максимальная дальность выстрела – 45–70 км;
- наведение – GPS/INS;
- время перезарядки – 5 минут;
- время подготовки к стрельбе в боевой позиции – 2 минуты;
- время полного залпа (12 ракет) – 55 секунд;
- максимальная скорость на шоссе – 64 км/ч, по пересеченной местности 48 км/ч;
- запас хода шоссе – 480 километров.
Кому из россиян приготовиться становиться "хорошими"
Немецкие MARS II отлично подойдут для уничтожения оккупантов, российских штабов (командных пунктов и узлов связи), пунктов снабжения, артиллерийских батарей, средств ПВО, логистических соединений и живой силы.
Это качественная замена советским системам "Смерч" и "Ураган", запасы снарядов к которым уже заканчиваются, а эффективность и точность значительно слабее, а на расстояниях 60 или 70 километров – никакая.
Сколько MARS-II в Украине
Пока известно лишь о 3 установках, также немцы сообщали о том, что украинские экипажи удачно прошли курсы обучения в Бундесвере и готовы показать полученные знания на практике.
3 – это не так и мало, ведь MARS-II будут работать вместе с М270 и HIMARS. Украинцы за несколько недель использования РСЗО доказали, что могут ловко и эффективно ими воевать и "делать хлопок" в самых неожиданных местах. Фактически у россиян не стало тыла.
Мы уже видели, на что способны эти машины, как остановили наступательный порыв россиян, заставили перейти к обороне и уничтожили их артиллерийские запасы (в июле интенсивность российской артиллерии сократилась минимум вдвое).
Рост количества MLRS в ВСУ должен обеспечить Украине победу, в том, что она будет, уже никто не сомневается.
Германия дала Украине системы залпового огня MARS II – смотрите видео: