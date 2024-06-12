Организует событие общественная организация "КиевПрайд". Председатель правления организации Анна Шарыгина на брифинге в "Медиацентре Украина – Укринформ" рассказала, что в мероприятии примут участие представители из-за рубежа, пишет 24 Канал.
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Где проведут Марш равенства
Анна Шарыгина рассказала, что представители организации имели совместный закрытый брифинг с полицией. На нем обсудили проведение Марша равенства в 2024 году. В частности, говорили о том, что:
- полиция сейчас имеет ограниченный ресурс,
- к событию будет приковано особое международное внимание.
В этом году в Марше равенства не советуют участвовать несовершеннолетним. В частности, из-за ситуации с безопасностью.
Одна из целей нашего марша – сделать дополнительно видимой Украину на международном уровне и требовать защиты от России, потому что ЛГБТК-сообщество является также частью украинского общества и также страдает от российских ракет... Мы считаем, что это может дать Украине больше пользы, чем какие-то оппозиции Марша,
– рассказала Анна Шарыгина.
Она добавила, что с полицией уже согласовали:
- маршрут,
- план мероприятия,
- моменты безопасности.
Председатель правления организации объяснила, что Марш будет закрытым – участие в нем будут принимать люди только по предварительной регистрации.
Марш состоится на улицах Киева, неподалеку от укрытия,
– заявила председатель правления общественной организации.
По ее словам, в Марше равенства примут участие 500 человек. В частности, будут как отдельные активисты и активистки, так и организованные колонны.
"Планируют многочисленное присутствие дипломатов, а также представителей и представительниц международного сообщества", – заявила Шарыгина.
Кстати, ранее в "КиевПрайде" объясняли, что Марш состоится на одной из центральных улиц Киева.
Коротко о Марше равенства в Киеве
- 16 июня в Киеве впервые с начала полномасштабной войны России против Украины проведут Марш равенства.
- Анна Шарыгина рассказывала, что планируют провести 3 основные активности: большой сбор на 5 различных фондов, благотворительный фестиваль, Марш равенства.
- Кстати, организаторы заявили, что они собирают 4 миллиона гривен для Вооруженных Сил Украины. Деньги планируют передать на РЭБы для спецподразделения НГУ "Омега", на 55 FPV-дронов для 54 отдельной механизированной бригады имени гетмана Ивана Мазепы, на комплектующие для дронов для БпАК "Ахиллес" 92 отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко и Mavic 3T для Сил специальных операций на границе Сумщины. Подробнее читайте по ссылке.