Организует событие общественная организация "КиевПрайд". Председатель правления организации Анна Шарыгина на брифинге в "Медиацентре Украина – Укринформ" рассказала, что в мероприятии примут участие представители из-за рубежа, пишет 24 Канал.

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Где проведут Марш равенства

Анна Шарыгина рассказала, что представители организации имели совместный закрытый брифинг с полицией. На нем обсудили проведение Марша равенства в 2024 году. В частности, говорили о том, что:

полиция сейчас имеет ограниченный ресурс,

к событию будет приковано особое международное внимание.

В этом году в Марше равенства не советуют участвовать несовершеннолетним. В частности, из-за ситуации с безопасностью.

Одна из целей нашего марша – сделать дополнительно видимой Украину на международном уровне и требовать защиты от России, потому что ЛГБТК-сообщество является также частью украинского общества и также страдает от российских ракет... Мы считаем, что это может дать Украине больше пользы, чем какие-то оппозиции Марша,

– рассказала Анна Шарыгина.

Она добавила, что с полицией уже согласовали:

маршрут,

план мероприятия,

моменты безопасности.

Председатель правления организации объяснила, что Марш будет закрытым – участие в нем будут принимать люди только по предварительной регистрации.

Марш состоится на улицах Киева, неподалеку от укрытия,

– заявила председатель правления общественной организации.

По ее словам, в Марше равенства примут участие 500 человек. В частности, будут как отдельные активисты и активистки, так и организованные колонны.

"Планируют многочисленное присутствие дипломатов, а также представителей и представительниц международного сообщества", – заявила Шарыгина.

Кстати, ранее в "КиевПрайде" объясняли, что Марш состоится на одной из центральных улиц Киева.

Коротко о Марше равенства в Киеве