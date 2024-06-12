Організовує подію громадська організація "КиївПрайд". Голова правління організації Анна Шаригіна на брифінгу в "Медіацентрі Україна – Укрінформ" розповіла, що у заході візьмуть участь представники з-за кордону, пише 24 Канал.

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Де проведуть Марш рівності

Анна Шаригіна розповіла, що представники організації мали спільний закритий брифінг із поліцією. На ньому обговорили проведення Маршу рівності у 2024 році. Зокрема, говорили про те, що:

поліція наразі має обмежений ресурс,

до події буде прикута особлива міжнародна увага.

Цьогоріч у Марші рівності не радять брати участь неповнолітнім. Зокрема, через ситуацію з безпекою.

Одна із цілей нашого маршу – зробити додатково видимою Україну на міжнародному рівні й вимагати захисту від Росії, бо ЛГБТК-спільнота є також частиною українського суспільства і також потерпає від російських ракет… Ми вважаємо, що це може дати Україні більше користі, ніж якісь опозиції Маршу,

– розповіла Анна Шаригіна.

Вона додала, що з поліцією вже узгодили:

маршрут,

план заходу,

безпекові моменти.

Голова правління організації пояснила, що Марш буде закритим – участь у ньому братимуть люди тільки за попередньою реєстрацією.

Марш відбудеться на вулицях Києва, неподалік від укриття,

– заявила голова правління громадської організації.

За її словами, у Марші рівності візьмуть участь 500 людей. Зокрема, будуть як окремі активісти й активістки, так і організовані колони.

"Планують численну присутність дипломатів, а також представників і представниць міжнародної спільноти", – заявила Шаригіна.

До речі, раніше в "КиївПрайді" пояснювали, що Марш відбудеться на одній з центральних вулиць Києва.

Коротко про Марш рівності в Києві