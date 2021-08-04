Сначала легкоатлетка должна была лететь прямым рейсом в польскую столицу Варшаву. Но в последний момент ее отправили самолетом в Вену. Эту информацию подтвердили в австрийском МИДе.

Важно премьер Моравецкий поговорил с Тимановской: вскоре она прилетит в Польшу

Тимановскую пересадили на самолет из соображений безопасности после того, как несколько журналистов забронировали места на рейс в Польшу. По данным СМИ, это решение приняли дипломаты, сопровождающие спортсменку.

Ранее самолет авиакомпании LOT из аэропорта Нарита вылетел с небольшим опозданием. Известно, что необходимые процедуры контроля Тимановская проходила в VIP-терминале.

Польша готова приютить Тимановскую

Отметим, что Польша ранее согласилась предоставить белорусской спортсменке гуманитарную визу и предложила продолжение карьеры.

Скандал с Тимановской: главное