Спершу легкоатлетка мала летіти прямим рейсом до польської столиці Варшави. Але в останній момент її відправили літаком до Відня. Цю інформацію підтвердили в австрійському МЗС.
Важливо Прем'єр Моравецький поговорив з Тімановською: невдовзі вона прилетить у Польщу
Тімановську пересадили на літак з міркувань безпеки після того, як кілька журналістів забронювали місця на рейсі до Польщі. За даними ЗМІ, це рішення ухвалили дипломати, які супроводжують спортсменку.
Раніше літак авіакомпанії LOT з аеропорту Наріта вилетів із невеликим запізненням. Відомо, що необхідні процедури контролю Тімановська проходила у VIP-терміналі.
Польща готова прихистити Тімановську
Зауважимо, що Польща раніше погодилася надати білоруській спортсменці гуманітарну візу та запропонувала продовження кар'єри.
Скандал з Тімановською: головне
- Білоруська спортсменка мала брати участь в Олімпійських іграх у Токіо в бігу на дистанціях 100 і 200 метрів. Але її зобов'язали бігти замість інших спортсменок з Білорусі, в яких не було необхідної кількості допінг-проб.
- Тімановська не стримала свого обурення і публічно розкритикувала спортивне керівництво країни. За словами дівчини, вона змушена була бігти дистанцію, до якої не готувалася.
- Через це 1 серпня представники олімпійського комітету Білорусі купили Тімановській квиток на літак додому та намагалися силоміць вивезти її з Токіо. На щастя, дівчина встигла вчасно звернутися до японських поліцейських в аеропорту. Вони взяли її під охорону.