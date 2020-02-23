Маршрутка и грузовик столкнулись на Николаевщине: много пострадавших

В Николаевской области вечером 22 февраля произошло жесткое ДТП с участием грузовика и маршрутки. В результате столкновения пострадали по меньшей мере 10 человек.

В полиции Николаевщины сообщили, что авария произошла около 18:30 на автодороге Одесса – Мелитополь – Новоазовск в Николаевском районе.

Читайте также: ДТП в Киеве на Перова: автомобиль врезался в остановку общественного транспорта – фото

Грузовик DAF с цистерной столкнулся с маршруткой, которая двигались во встречном направлении. На момент ДТП в ней находились 12 пассажиров. 8 из них и водитель автобуса получили травмы, поэтому были доставлены в больницу Николаева.

Также во время столкновения пострадал и водитель грузовика.



На Николаевщине произошло ДТП с участием маршрутки и грузовика

Сейчас правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства ДТП. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".



В ДТП на Николаевщине столкнулся грузовик и маршрутка