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      Маршрутка и грузовик столкнулись на Николаевщине: много пострадавших

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      ДТП на Николаевщине / mk.npu.gov.ua

      В Николаевской области вечером 22 февраля произошло жесткое ДТП с участием грузовика и маршрутки. В результате столкновения пострадали по меньшей мере 10 человек.

      В полиции Николаевщины сообщили, что авария произошла около 18:30 на автодороге Одесса – Мелитополь – Новоазовск в Николаевском районе.

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      Грузовик DAF с цистерной столкнулся с маршруткой, которая двигались во встречном направлении. На момент ДТП в ней находились 12 пассажиров. 8 из них и водитель автобуса получили травмы, поэтому были доставлены в больницу Николаева.

      Также во время столкновения пострадал и водитель грузовика.


      На Николаевщине произошло ДТП с участием маршрутки и грузовика

      Сейчас правоохранители устанавливают все причины и обстоятельства ДТП. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".


      В ДТП на Николаевщине столкнулся грузовик и маршрутка

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      Автор: Наталья Боднар
      Теги: Полиция Постраждалі Новости Николаева Аварии и ДТП Новости Украины
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