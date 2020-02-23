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      Маршрутка і вантажівка зіткнулися на Миколаївщині: багато постраждалих

      -
      ДТП на Миколаївщині / mk.npu.gov.ua

      У Миколаївській області надвечір 22 лютого сталась жорстка ДТП за участю вантажівки та маршрутки. Унаслідок зіткнення постраждали щонайменше 10 людей.

      У поліції Миколаївщини повідомили, що аварія трапилась близько 18:30 на автодорозі Одеса – Мелітополь – Новоазовськ у Миколаївському районі.

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      Вантажівка DAF з цистерною зіткнулася з маршруткою, що рухались у зустрічному напрямку. На момент ДТП у ній перебували 12 пасажирів. 8 з них та водій автобуса отримали травми, тож були доставлені до лікарні Миколаєва. 

      Також під час зіткнення постраждав і водій вантажівки.


      На Миколаївщині сталася ДТП за участю маршрутки і вантажівки

      Наразі правоохоронці встановлюють усі причини та обставини ДТП. Відкрито кримінальну справу за статтею "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".


      У ДТП на Миколаївщині зіткнулася вантажівка і маршрутка

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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Поліція Постраждалі Новини Миколаєва Аварії та ДТП Новини України
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