Маршрутка протянула по асфальту женщину, которую зажало дверью: жуткое видео

В Николаеве пассажирка хотела выйти из маршрутки, но ее куртку зажало автоматическими дверями. Водитель не заметил женщину, сдвинулся с места и несколько метров тащил ее по асфальту. К счастью, пострадавшая осталась жива.

Видео инцидента опубликовали в сети. На нем видно, что после остановки из автобуса выходило два человека. Мужчина успел покинуть салон, а вот женщину зажало в дверях.

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После этого водитель нажал на газ и тронулся. Женщина начала бежать за маршруткой, но упала. По словам очевидцев, автобус протянул пострадавшую по дороге несколько десятков метров.

Он даже не остановился, чтобы хотя бы посмотреть, что с ней. Люди подбежали ее поднять,

– рассказала ТСН очевидец Анастасия.

Маршрутка остановилась только после того, как пассажиры в салоне начали кричать водителю, чтобы тот остановился. Женщина в это время лежала на асфальте – к ней сбежались люди, которые были на остановке. Они и вызвали скорую и полицию на место инцидента.

Маршрутка в Николаеве протянула по асфальту женщину: видео

К счастью, женщина отделалась травмами, ведь куртка смягчила ее падение. Врачи диагностировали у пострадавшей сотрясение мозга и ушибы.

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К слову, маршрутка, в которой произошел инцидент, коммунальная. Сейчас водителя отстранили от работы. Все медицинские расходы на лечение потерпевшей предприятие взяло на себя.