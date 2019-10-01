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      Маршрутка протягнула по асфальту жінку, яку затисло дверима: моторошне відео

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      У Миколаєві маршрутка протягнула по дорозі жінку
      У Миколаєві маршрутка протягнула по дорозі жінку / Скріншот

      У Миколаєві пасажирка хотіла вийти з маршрутки, але її куртку затисло автоматичними дверима. Водій не помітив жінку, зрушив з місця і кілька метрів тягнув її по асфальту. На щастя, постраждала залишилась жива.

      Відео інциденту опублікували у мережі. На ньому видно, що після зупинки з автобуса виходило двоє осіб. Чоловік встиг покинути салон, а ось жінку затиснуло в дверях.

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      Після цього водій натиснув на газ і рушив. Жінка почала бігти за маршруткою, але впала. За словами очевидців, автобус протягнув потерпілу дорогою кілька десятків метрів.

      Він навіть не зупинився, щоби хоча б подивитися, що з нею. Люди підбігли її підняти,
      – розповіла ТСН очевидиця Анастасія.

      Маршрутка зупинилась лише після того, як пасажири в салоні почали кричати до водія, аби той загальмував. Жінка у цей час лежала на асфальті – до неї збіглися люди, які були на зупинці. Вони і викликали швидку та поліцію на місце інциденту.

      Маршрутка у Миколаєві протягнула по асфальту жінку: відео

       

      На щастя, жінка відбулася травмами, адже куртка пом’якшила її падіння. Лікарі діагностували у постраждалої струс мозку та забої

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      До слова, маршрутка, в якій стався інцидент, комунальна. Наразі водія відсторонили від роботи. Усі медичні витрати на лікування потерпілої підприємство взяло на себе. 

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Миколаєва Постраждалі Аварії та ДТП Транспорт
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