Маршрутка протягнула по асфальту жінку, яку затисло дверима: моторошне відео
У Миколаєві пасажирка хотіла вийти з маршрутки, але її куртку затисло автоматичними дверима. Водій не помітив жінку, зрушив з місця і кілька метрів тягнув її по асфальту. На щастя, постраждала залишилась жива.
Відео інциденту опублікували у мережі. На ньому видно, що після зупинки з автобуса виходило двоє осіб. Чоловік встиг покинути салон, а ось жінку затиснуло в дверях.
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Після цього водій натиснув на газ і рушив. Жінка почала бігти за маршруткою, але впала. За словами очевидців, автобус протягнув потерпілу дорогою кілька десятків метрів.
Він навіть не зупинився, щоби хоча б подивитися, що з нею. Люди підбігли її підняти,
– розповіла ТСН очевидиця Анастасія.
Маршрутка зупинилась лише після того, як пасажири в салоні почали кричати до водія, аби той загальмував. Жінка у цей час лежала на асфальті – до неї збіглися люди, які були на зупинці. Вони і викликали швидку та поліцію на місце інциденту.
Маршрутка у Миколаєві протягнула по асфальту жінку: відео
На щастя, жінка відбулася травмами, адже куртка пом’якшила її падіння. Лікарі діагностували у постраждалої струс мозку та забої.
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До слова, маршрутка, в якій стався інцидент, комунальна. Наразі водія відсторонили від роботи. Усі медичні витрати на лікування потерпілої підприємство взяло на себе.