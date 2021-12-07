Чтобы освободить пострадавших и жертв из салона маршрутки, пришлось привлечь спасателей.

Больше об этом В результате ДТП с маршруткой на Черниговщине погибли по меньшей мере 10 человек

На опубликованных кадрах видны тела людей, лежащих на дороге, разбросанные вещи и изуродованный транспорт. И грузовик, и маршрутка серьезно пострадали в результате аварии. Передняя часть пассажирского микроавтобуса была полностью разрушена, а грузовик фактически развалился.

Главное об ужасной аварии

Утром 7 декабря на трассе рейсовый микроавтобус Чернигов – Сосница столкнулся с грузовиком. По информации облуправления полиции, на месте ДТП под Черниговом ведутся следственные действия. Что именно послужило причиной ужасной аварии, будут выяснять правоохранители.

Что известно о жертвах

В полиции подтвердили, что в результате ДТП погибли 11 человек, еще 8 – получили травмы. Большинство из них госпитализировали в больницу. В настоящее время они находятся под наблюдением врачей.

ДТП на Черниговщине с участием маршрутки / Фото из фейсбука "Чернигов Оперативный"

Заметим, что на трассе Львов – Николаев, возле села Ковьяры Львовского района маршрутка слетела с трассы в кювет. Информации о пострадавших нет. Поскольку маршрутка слетела в кювет перед поворотом, проезд по этому участку был немного усложнен.