Для того, щоб вивільнити постраждалих та жертв із салону маршрутки, довелося залучити рятувальників.

Більше про це Внаслідок ДТП з маршруткою на Чернігівщині загинули щонайменше 10 людей

На опублікованих кадрах видно тіла людей, які лежать попри дорогу, розкидані речі та понівечений транспорт. І вантажівка, і маршрутка серйозно постраждали внаслідок аварії. Перед пасажирського мікроавтобусу був повністю зруйнований, а вантажівка фактично розвалилася.

Головне про жахливу аварію

Зранку 7 грудня на трасі рейсовий мікроавтобус Чернігів – Сосниця зіткнувся з вантажівкою. За інформацією облуправління поліції, на місці ДТП під Черніговом ведуться слідчі дії. Що саме стало причиною жахливої аварії, з'ясовуватимуть правоохоронці.

Що відомо про жертв

У поліції підтвердили, що внаслідок ДТП загинули 11 людей, ще 8 – отримали травми. Більшість з них госпіталізували до лікарні. Наразі вони перебувають під наглядом лікарів.

ДТП на Чернігівщині за участю маршрутки / Фото з фейсбуку "Чернігів Оперативний"

Зауважимо, що на трасі Львів – Миколаїв, біля села Ков'ярі Львівського району маршрутка злетіла з траси у кювет. Інформації про постраждалих немає. Оскільки маршрутка злетіла у рів перед поворотом, проїзд цією ділянкою був дещо ускладнений.