Об этом заявила сопредседатель украинского партийного собрания в Палате представителей Марси Каптур. Она подчеркнула, что запуск газопровода может "взорвать" НАТО.

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"Конгресс понимает ключевой урок истории. Когда Германия и Россия сговариваются, люди Центральной и Восточной Европы платят цену", – отметила Каптур.

По ее словам, Конгресс дважды проголосовал за санкции против газопровода "Северный поток-2". Санкции являются обязательными, а поправки не позволят отменить их в будущем.

Байден договорился с Меркель

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель встретились 15 июля в Белом доме. По результатам встречи Байден поручил своей команде работать с командой Меркель. Вместе они должны найти решения, которые бы сняли беспокойство по поводу энергетической безопасности Европы и Украины в случае запуска трубопровода.

ООН требует наказать виновных в убийстве Шеремета

В 5 годовщину убийства Павла Шеремета США призвали Украину защищать права и свободы журналистов. Шеремет погиб 20 июля 2016 года в центре Киева, когда его автомобиль взорвали неизвестные. МВД Украины еще в 2019 году назвала предполагаемых исполнителей преступления, ООН требует привлечь их к ответственности.

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"Штурмовику" Капитолия вынесли первый приговор

Федеральный судья в Вашингтоне вынес первый обвинительный приговор по делу захвата Капитолия во время протестов 6 января. Мужчина по имени Пол Ходжкинс 8 месяцев должен отсидеть в тюрьме.

Вспышка коронавируса в Великобритании

США не советуют своим гражданам летать в Великобританию из-за COVID-19. Госдепартамент США обновил рекомендации из-за роста заболеваемости в этой стране.

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