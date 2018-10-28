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      Мартыненко хочет избежать наказания через Холодницкого, легшего под "Народный фронт", – Лещенко

      46 Читати новину українською
      Николай Мартыненко
      Николай Мартыненко / Громадское

      Политик Николай Мартыненко, похоже, придумал сценарий, как оборвать цепь, ведущую к нему. На днях в Киеве неожиданно появился один из сообщников Мартыненко Павел Скаленко, который создавал для босса панамскую оффшорную компанию, которая затем использовалась для личных нужд депутата-коррупционера.

      Об этом в своем видеоблоге "Честная политика" рассказывает нардеп Сергей Лещенко.

      Читайте также: Почему коррупционный экс-нардеп Мартыненко до сих пор не получил приговор: мнение эксперта

      Собственно, как свидетельствуют источники, замысел заключается в том, что Скаленко признает – действительно, он делал платежи из оффшоров в интересах Мартыненко и его родственников, но это были деньги в долг, и затем сам Мартыненко погасил эти суммы наличными.

      На то, что готовится представление, указывает и то, что Скаленко сам добровольно вернулся в Украину после двухлетнего отсутствия. За ним в Батуми летало одно из доверенных лиц этой группировки, после чего Скаленко не был задержан в аэропорту, хотя его объявляли в розыск,
      – отметил Лещенко.

      Нардеп сообщил, будто есть информация, что адвокаты Скаленко и его босса Мартыненко четыре дня ходили в Специализированную прокуратуру и пытались договориться о личном приеме в Холодницкого, а сам фигурант уже находился на территории Украины, по неизвестным причинам не был задержан, а прокуроры не сообщили НАБУ о возвращении подследственного. Источники сообщают, что адвокаты наконец смогли договориться о встрече с Холодницким, и при входе в прокуратуру сообщника Мартыненко случайно идентифицировали сотрудники НАБУ и задержали.

      Фигуранта громкого производства задержали прямо у Специализированной антикоррупционной прокуратуры имени Холодницкого, который после разоблачения в недостойных поступках лег под "Народный фронт" и конвейером закрывает дела против членов этого политико-коррупционного клана: он похоронил дело по рюкзакам Авакова и в отношении депутата Дзендзерского, а также затягивал с подозрениями сообщникам Мартыненко по другим делам,
      – сказал политик.

      Лещенко считает, что Соглашение, которое должно спасти Мартыненко, могут заключить на любой стадии дела, которое слушается в суде. Поэтому адвокаты Мартыненко заинтересованы пройти процесс как можно быстрее, чтобы получить все приговоры в карманных судах – до создания Антикоррупционного суда. На это указывают неслыханные темпы рассмотрения дела: уже расписано на несколько заседаний заранее, чего нет в других делах НАБУ, которые длятся годами.

      Кроме заговора на уровне Холодницкого и суда, защита Мартыненко заключается в том, чтобы отстранить прокуроров, которые не хотят вступать в сговор и готовы сражаться до конца. Одному из них, Андрею Перову, вынесли выговор только за то, что он хлопнул дверью в суде. Причем решение относительно этого подготовил приближенный к Мартыненко член квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров – экс-депутат Виктор Шемчук, который сам является свидетелем по делу о хищении средств "Энергоатома", где фигурирует Мартыненко.

      "Здесь – очевидный конфликт интересов. Но Агентство по предотвращению коррупции, которое также контролирует "Народный фронт", не увидело никаких нарушений в том, что прокурора по делу Мартыненко наказывает фактический сообщник Мартыненко. А защитники Мартыненко, получив от прокурорской инквизиции решение о выговоре в отношении прокурора, который хлопнул дверью, тут же "подсуетились" и судом отстранили его от дела", – добавил Лещенко.

      В чем обвиняют Николая Мартыненко?
      Бывшему главе топливно-энергетического комитета Верховной Рады, а ныне члену "Народного фронта", НАБУ сообщило о подозрении еще в апреле 2017 года по обвинению в создании преступной организации и отмывании доходов. Речь о двух предприятиях – "Восточный горно-обогатительный комбинат" и "Энергоатом". Уголовное дело против Мартыненко расследуется и в Швейцарии. Там одиозного украинца также подозревают во взяточничестве. Речь идет о 30 миллионах швейцарских франков.

      Видео полного выпуска "Честной политики" за 28 октября 2018

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Назар Холодницкий САП Николай Мартыненко Видеоблоги
      Источник: 24 канал
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