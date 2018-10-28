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      Лещенко: Мартиненко хоче уникнути покарання завдяки Холодницькому, який ліг під "Народний фронт"

      393 Читать новость на русском
      Микола Мартиненко
      Микола Мартиненко / Громадське

      Політик Микола Мартиненко, схоже, придумав сценарій, як обірвати ланцюг, що вів до нього. Днями в Києві неочікувано з'явився один зі спільників Мартиненка Павло Скаленко, який створював для боса панамську офшорну компанію, що потім використовувалася для особистих потреб депутата-корупціонера.

      Про це у своєму відеоблозі "Чесна політика" розповідає нардеп Сергій Лещенко. 

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      Власне, як свідчать джерела, задум полягає в тому, що Скаленко визнає – справді, він робив платежі з офшорів в інтересах Мартиненка та його родичів, але це були гроші в борг, і потім сам Мартиненко погасив ці суми готівкою.

      На те, що готується вистава, вказує і те, що Скаленко сам добровільно повернувся в Україну після дворічної відсутності. За ним до Батумі літала одна з довірених осіб цього угрупування, після чого Скаленко не був затриманий в аеропорту, хоча його оголошували в розшук,
      – зазначив Лещенко. 

      Нардеп повідомив, буцімто є інформація, що адвокати Скаленка і його боса Мартиненка чотири дні ходили в Спеціалізовану прокуратуру та намагалися домовитися про особистий прийом у Холодницького, а сам фігурант уже перебував на території України, з невідомих причин не був затриманий, а прокурори не повідомили НАБУ про повернення підслідного. Джерела повідомляють, що адвокати нарешті змогли домовитися про зустріч з Холодницьким, і при вході до прокуратури спільника Мартиненка випадково ідентифікували співробітники НАБУ та затримали.

      Фігуранта гучного провадження затримали прямо біля Спеціалізованої антикорупційної прокуратури імені Холодницького, який після викриття в негідних вчинках ліг під "Народний фронт" та конвеєром закриває справи проти членів цього політико-корупційного клану: він поховав справу по рюкзаках Авакова та відносно депутата Дзендзерського, а також затягував з підозрами спільникам Мартиненка по іншим справам,
      – сказав політик. 

      Лещенко вважає, що угоду, яка має врятувати Мартиненка, можуть укласти на будь-якій стадії справи, що слухається в суді. Тому адвокати Мартиненка саме зацікавлені пройти процес якнайшвидше, щоб отримати всі вироки в кишенькових судах – до створення Антикорупційного суду. На це вказують нечувані темпи розгляду справи: уже розписано на декілька засідань наперед, чого немає в інших справах НАБУ, які тривають роками.

      Окрім змови на рівні Холодницького та суду, захист Мартиненка полягає в тому, щоб відсторонити прокурорів, які не хочуть вступати в змову та готові битися до кінця. Одному з них, Андрію Перову, винесли догану лише за те, що він грюкнув дверима в суді. При чому рішення відносно цього підготував наближений до Мартиненка члена Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів – екс-депутат Віктор Шемчук, який сам є свідком у справі щодо розкрадання коштів "Енергоатому", де фігурує Мартиненко.

      "Тут – очевидний конфлікт інтересів. Але Агентство із запобігання корупції, яке також контролює "Народний фронт", не побачило жодних порушень в тому, що прокурора по справі Мартиненка карає фактичний спільник Мартиненка. А захисники Мартиненка, отримавши від прокурорської інквізиції рішення про догану щодо прокурора, який грюкнув дверима, тут же "підсуєтилися" та судом усунули його від справи", – додав Лещенко. 

      У чому звинувачують Миколу Мартиненка?Колишньому голові паливо-енергетичного комітету Верховної Ради, а нині члену "Народного фронту", НАБУ повідомило про підозру ще у квітні 2017 року через звинувачення у створенні злочинної організації і відмиванні доходів. Мова про два підприємства – "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" та "Енергоатом". Кримінальна справа проти Мартиненко розслідується й у Швейцарії. Там одіозного українця також підозрюють у хабарництві. Мова йде про 30 мільйонів швейцарських франків.

      Відео повного випуску "Чесної політики" за 28 жовтня 2018

       

      Теги: Новини політики Новини України Відеоблоги Микола Мартиненко САП Назар Холодницький
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 28 жовтня
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