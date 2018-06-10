Мартынюк рассказала, на чем экономил Сигал, закапывая мертвых кур

Время от времени на птицефабрике в Гавриловке происходит гибель птиц. Не поштучно – целыми цехами, десятками тысяч голов. Утилизируют мусор простейшими прадедовскими методами, просто закапывают на местных полях. Кстати – на полях, в свое время полученных компанией в бесплатное пользование от государства.

Об этом в своем видеоблоге "ЦРУ. За кадром" рассказала Татьяна Мартынюк.

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"То есть вместо того, чтобы выращивать на этих площадях кормовые культуры, их превратили в могильники. Конечно, местные жители в шоке, а сделать ничего не могут. Поэтому жители обратились к журналистам за помощью. От отчаяния, от того, что местная власть не видит нарушений, что плевать хотели на людей, по документам – все чисто и якобы нарушений нет", – отметила Мартынюк.

О проблеме Гавриловки слышали и раньше, в прошлом году, но всерьез озаботились этой темой сейчас, когда поняли, что масштаб проблемы куда больше, чем просто возмущение жителей одного маленького села. Агенты программы "ЦРУ" выехали на место и полчаса им хватило, чтобы полностью ощутить весь тот дискомфорт, в котором вынуждены жить люди годами.

Кстати, утилизационные мощности в птицефабрики есть, но почему-то они не используются. Нашим журналистам директор производства клялся и божился показать, как работает завод по переработке отходов, но обещания не выполнил. Между тем, местные предполагают: не хотят тратить драгоценное электричество, поскольку имеют дармовые государственные площади,

– заверила журналистка.

Также она напомнила, что в бизнесе действует известная формула: если что-то сэкономил, значит заработал. А владелец компаний – бизнесмен Евгений Сигал с очень большим опытом. До 2015 года он в течение 17 лет был депутатом Верховной Рады. От 98-го года. Пережил 5 созывов. Начинал с "Народного Руха", далее СДПУ (О), затем был в БЮТ, ну а оттуда перекочевал в "Партию Регионов".

Очевидно, что господин Сигал всегда оказывался там, где мог решить собственные бизнес-вопросы. За те 17 лет депутатства и членства в парламентском аграрном комитете, он смог существенно развить собственный бизнес и наладить все необходимые связи. Вот только в нынешний состав парламента Сигал не попал.

Видео полного выпуска видеоблога Татьяны Мартынюк "ЦРУ. За кадром" за 10 июня 2018