22:33
10 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
25°C 13°C
  • понеділок
    29°C 14°C
  • вівторок
    25°C 17°C
  • середа
    24°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Мастак віртуальності Кисельов. "Пряма лінія" Путіна
Вєсті Кремля
22:02, 9 червня
Вєсті.UA. Жир. Закохана Чорновол. Тимошенко проти Супрун
Вєсті.UA
21:26, 9 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, 8 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Переваги і недоліки літнього таборового життя
Згадати все
22:30, 8 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Мартинюк розповіла, на чому економив Сігал, закопуючи мертвих курей

3162 Читать новость на русском
Тушки курячого м'яса
Тушки курячого м'яса / Фото із соціальних мереж

Час від часу на птахофабриці у Гаврилівці відбувається загибель птахів. Не поштучно – цілими цехами, десятками тисяч голів. Утилізовують непотріб найпростішими прадідівськими методами, просто закопують на місцевих полях. До речі, – на полях, свого часу отриманих компанією у безкоштовне користування від держави.

Про це у своєму відеоблозі "ЦРУ. За кадром" розповіла Тетяна Мартинюк.

Читайте також: Екс-регіонала та власника "Гаврилівських курчат" заарештовано на 60 діб з правом застави

"Тобто замість того, аби вирощувати на цих площах кормові культури, їх перетворили на могильники. Звісно, місцевий люд шокований, а вдіяти нічого не може. Тому мешканці звернулись до журналістів за допомогою. Від відчаю, від того, що місцева влада не бачить порушень, що плювати хотіли на людей, що по документах – усе чисто і нібито порушень нема", – зазначила Мартинюк.

Про проблему Гаврилівки чули і раніше, минулого року, але всерйоз перейнялися цією темою зараз, коли зрозуміли, що масштаб проблеми куди більший, аніж просто обурення мешканців одного маленького села. Агенти програми "ЦРУ" виїхали на місце і півгодини їм вистачило, аби по повністю відчути увесь той дискомфорт, в якому змушені жити люди роками.

До речі, утилізаційні потужності у птахофабрики є, але ж чомусь вони не використовуються. Нашим журналістам директор виробництва клявся та божився показати, як працює завод із переробки відходів, але обіцянки не виконав. Між тим, місцеві припускають: не хочуть витрачати коштовну електрику, бо мають дармові державні площі,
– запевнила журналістка.

Також вона нагадала, що у бізнесі діє відома формула: якщо щось зекономив, значить заробив. А власник компаній – бізнесмен Євген Сігал із дуже великим досвідом. До 2015 року він впродовж 17 років був депутатом Верховної Ради. Від 98-го року. Пережив 5 скликань. Починав із "Народного Руху", далі СДПУ(О), потім був у БЮТ, ну а звідти перекочував до "Партії Регіонів".

Очевидно, що пан Сігал завжди опинявся там, де міг вирішити власні бізнес-питання. За ті 17 років депутатства та членства в парламентському агарному комітеті, він спромігся суттєво розвинути власний бізнес та налагодити усі необхідні зв’язки. От тільки до нинішнього складу парламенту Сігал не потрапив.

Відео повного випуску відеоблогу Тетяни Мартинюк "ЦРУ. За кадром" за 10 червня 2018

Теги: Новини України Екологія Євген Сігал Відеоблоги Корупція
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Втеча ватажків "ДНР", самогубство Кантера і таємниця Путіна – топ-5 блогів тижня
сьогодні, 22:00 Втеча ватажків "ДНР", самогубство Кантера і таємниця Путіна – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 611
Купи гниючого м'яса курей від екс-регіонала Сігала: що довелось пережити мешканцям Гаврилівки
сьогодні, 21:00 Купи гниючого м'яса курей від екс-регіонала Сігала: що довелось пережити мешканцям Гаврилівки
Тетяна Мартинюк 665
Найсмішніші меми тижня: пряма Путіна та забудькуватий Трамп
сьогодні, 20:00 Найсмішніші меми тижня: пряма Путіна та забудькуватий Трамп
671
Успіхи військових на фронті та скандальне звільнення Данилюка, – топ-5 відео тижня
сьогодні, 19:30 Успіхи військових на фронті та скандальне звільнення Данилюка, – топ-5 відео тижня
615
"Засохлий" Крим: прихована загроза для України
сьогодні, 19:01 "Засохлий" Крим: прихована загроза для України
Блог Медіа 4529
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук