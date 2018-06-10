Мартинюк розповіла, на чому економив Сігал, закопуючи мертвих курей

Час від часу на птахофабриці у Гаврилівці відбувається загибель птахів. Не поштучно – цілими цехами, десятками тисяч голів. Утилізовують непотріб найпростішими прадідівськими методами, просто закопують на місцевих полях. До речі, – на полях, свого часу отриманих компанією у безкоштовне користування від держави.

Про це у своєму відеоблозі "ЦРУ. За кадром" розповіла Тетяна Мартинюк.

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"Тобто замість того, аби вирощувати на цих площах кормові культури, їх перетворили на могильники. Звісно, місцевий люд шокований, а вдіяти нічого не може. Тому мешканці звернулись до журналістів за допомогою. Від відчаю, від того, що місцева влада не бачить порушень, що плювати хотіли на людей, що по документах – усе чисто і нібито порушень нема", – зазначила Мартинюк.

Про проблему Гаврилівки чули і раніше, минулого року, але всерйоз перейнялися цією темою зараз, коли зрозуміли, що масштаб проблеми куди більший, аніж просто обурення мешканців одного маленького села. Агенти програми "ЦРУ" виїхали на місце і півгодини їм вистачило, аби по повністю відчути увесь той дискомфорт, в якому змушені жити люди роками.

До речі, утилізаційні потужності у птахофабрики є, але ж чомусь вони не використовуються. Нашим журналістам директор виробництва клявся та божився показати, як працює завод із переробки відходів, але обіцянки не виконав. Між тим, місцеві припускають: не хочуть витрачати коштовну електрику, бо мають дармові державні площі,

– запевнила журналістка.

Також вона нагадала, що у бізнесі діє відома формула: якщо щось зекономив, значить заробив. А власник компаній – бізнесмен Євген Сігал із дуже великим досвідом. До 2015 року він впродовж 17 років був депутатом Верховної Ради. Від 98-го року. Пережив 5 скликань. Починав із "Народного Руху", далі СДПУ(О), потім був у БЮТ, ну а звідти перекочував до "Партії Регіонів".

Очевидно, що пан Сігал завжди опинявся там, де міг вирішити власні бізнес-питання. За ті 17 років депутатства та членства в парламентському агарному комітеті, він спромігся суттєво розвинути власний бізнес та налагодити усі необхідні зв’язки. От тільки до нинішнього складу парламенту Сігал не потрапив.

Відео повного випуску відеоблогу Тетяни Мартинюк "ЦРУ. За кадром" за 10 червня 2018