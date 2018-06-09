Екс-регіонала та власника "Гаврилівських курчат" заарештовано на 60 діб з правом застави

Печерський суд Києва обрав власнику "Агромарса", який представлений на ринку торговою маркою Гаврилівські курчата, екс-депутату "Партії регіонів" Євгену Сігалу запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення застави в розмірі 80 мільйонів гривень.

Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

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Гаврилівські курчата. Печерський суд обрав власнику агрохолдингу - Є.Сігалу - запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 2 місяці з альтернативою внесення застави у розмірі 80 млн грн — Лариса Сарган (@SarganLarysa) June 8, 2018

Співвласниця холдингу "Агромарс" (ТМ "Гаврилівські курчата") Марина Сігал заарештована на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 90 мільйонів гривень.

"Гаврилівські курчата", ще минулого року просто у поле викинула десятки тисяч тонн курячих відходів.