Екс-регіонала та власника "Гаврилівських курчат" заарештовано на 60 діб з правом застави
Печерський суд Києва обрав власнику "Агромарса", який представлений на ринку торговою маркою Гаврилівські курчата, екс-депутату "Партії регіонів" Євгену Сігалу запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення застави в розмірі 80 мільйонів гривень.
Про це повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.
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Співвласниця холдингу "Агромарс" (ТМ "Гаврилівські курчата") Марина Сігал заарештована на 60 діб із можливістю внесення застави у розмірі 90 мільйонів гривень.
"Гаврилівські курчата", ще минулого року просто у поле викинула десятки тисяч тонн курячих відходів.
Джерело: 24 Канал
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