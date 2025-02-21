Он раскритиковал Маска за эти нападки на украинского главу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Пирса Моргана в X.

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"Почему ты не говоришь ничего негативного о Путине?" – Морган

Морган обратился к Маску и аргументировал, в чем сложность сейчас провести выборы в Украине.

Илон, как могут быть свободные, честные выборы, которые будут отражать волю народа, если 6 миллионов украинцев находятся за пределами страны как беженцы, еще 3,5 миллиона – под незаконной российской оккупацией, действует военное положение (запрет на выборы), а Путин бомбит их?

– высказался телеведущий.

Он добавил, восхищается многими вещами, которые делает Маск, но подчеркнул, что "злобная атака" на президента Зеленского его "невероятно разочаровала".

"Почему ты не говоришь ничего негативного о Путине – или вся проблема только в том парне, в чью страну он незаконно вторгся?" – также спросил Морган.

Напомним, что ранее в крупнейшем информагентстве США AP разнесли вдребезги заявления Трампа о войне в Украине. В частности, в издании также назвали и другие причины, почему сейчас провести выборы в Украине невозможно.

Среди них то, что почти 800 тысяч военных, которые сдерживают наступление России на фронте, в случае выборов придется отозвать из мест дислокации, чтобы они также могли отдать свой голос.

В то же время военные из-за участия в боевых действиях не смогут баллотироваться и принять участие в предвыборной кампании.

Кроме того, постоянные атаки по гражданским целям и скопление миллионов граждан на избирательных участках может быть опасным.