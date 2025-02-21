Він розкритикував Маска за ці нападки на українського главу. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис Пірса Моргана в X.

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"Чому ти не кажеш нічого негативного про Путіна?" – Морган

Морган звернувся до Маска та аргументував, у чому складність наразі провести вибори в Україні.

Ілоне, як можуть бути вільні, чесні вибори, які відображатимуть волю народу, якщо 6 мільйонів українців перебувають за межами країни як біженці, ще 3,5 мільйона – під незаконною російською окупацією, діє воєнний стан (заборона на вибори), а Путін бомбить їх?

– висловився телеведучий.

Він додав, захоплюється багатьма речами, які робить Маск, але наголосив, що "злісна атака" на президента Зеленського його "неймовірно розчарувала".

"Чому ти не кажеш нічого негативного про Путіна – чи вся проблема лише в тому хлопцеві, в чию країну він незаконно вторгся?" – також запитав Морган.

Нагадаємо, що раніше у найбільшому інформагентстві США AP рознесли вщент заяви Трампа про війну в Україні. Зокрема, у виданні також назвали й інші причини, чому наразі провести вибори в Україні неможливо.

Серед них те, що майже 800 тисяч військових, які стримують наступ Росії на фронті, у випадку виборів доведеться відкликати із місць дислокації, щоб вони також могли віддати свій голос.

Водночас військові через участь у бойових діях не зможуть балотуватися і взяти участь у передвиборчій кампанії.

Окрім того, постійні атаки по цивільних цілях і скупчення мільйонів громадян на виборчих дільницях може бути небезпечним.