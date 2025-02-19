Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пост Илона Маска в Х.

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Новое заявление Маска о Владимире Зеленском

Ранее президент Украины говорил, что Дональд Трамп находится в "среде дезинформации". В свою очередь Илон Маск отметил, что Зеленский должен восстановить настоящую свободу слова и прекратить игнорирование необходимости выборов. По словам Маска, без этого глава государства не может претендовать на то, чтобы представлять волю народа Украины.

Об этом также говорили представители Белого дома.

Прежде чем президент Зеленский решит снова прочитать лекцию американскому президенту, он тоже должен провести выборы,

– говорится в сообщении политиков.

В Центре противодействия дезинформации СНБО Украины написали своеобразный ответ Илону Маску. Там отмечают, что нелегитимным диктатором является не Владимир Зеленский, а президент России Владимир Путин. Он нарушил все правила нескольких общепринятых документов и проводил выборы под прицелом автоматов на временно оккупированных территориях Украины. Их не признало ни одно государство.

Здесь юридическое толкование вопроса. Но когда ведется разговор с Путиным по "подвигов второй мировой", в которой основную роль в победе советских войск вместе с союзниками сыграли украинцы, стоит помнить, что этот диалог с нелегитимным "президентом" России,

– пишет глава ЦПД Андрей Коваленко.

В ЦПИ считают, что для подтверждения своей легитимности Владимир Путин тоже должен объявить выборы в России, но без участия временно оккупированных территорий Украины.

Некоторые американские политики выступили против заявлений Трампа

Владимира Зеленского поддержали в США. Несмотря на заявления своего президента, некоторые из республиканцев и демократов назвали критику со стороны Трампа "отвратительной" и отметили, что Зеленского поддерживают 50% избирателей.