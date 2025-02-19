Про це пише 24 Канал з посиланням на пост Ілона Маска в Х.

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Нова заява Маска про Володимира Зеленського

Раніше президент України говорив, що Дональд Трамп перебуває у "середовищі дезінформації". Своєю чергою Ілон Маск зазначив, що Зеленський має відновити справжню свободу слова та припинити ігнорування необхідності виборів. За словами Маска, без цього очільник держави не може претендувати на те, щоб представляти волю народу України.

Про це також говорили представники Білого дому.

Перш ніж президент Зеленський вирішить знову прочитати лекцію американському президенту, він теж має провести вибори,

– йдеться в повідомленні політиків.

У Центрі протидії дезінформації РНБО України написали своєрідну відповідь Ілону Маску. Там зазначають, що нелегітимним диктатором є не Володимир Зеленський, а президент Росії Владімір Путін. Він порушив усі правила кількох загальноприйнятих документів та проводив вибори під прицілом автоматів на тимчасово окупованих територіях України. Їх не визнала жодна держава.

Тут юридичне тлумачення питання. Але коли ведеться розмова з Путіним щодо "подвигів другої світової", в якій основну роль в перемозі радянських військ разом із союзниками зіграли українці, варто пам‘ятати, що цей діалог з нелегітимним "президентом" Росії,

– пише очільник ЦПД Андрій Коваленко.

У ЦПД вважають, що для підтвердження своєї легітимності Владімір Путін теж має оголосити вибори в Росії, але без участі тимчасово окупованих територій України.

Деякі американські політики виступили проти заяв Трампа

Володимира Зеленського підтримали у США. Попри заяви свого президента, дехто з республіканців та демократів назвали критику з боку Трампа "огидною" та зазначили, що Зеленського підтримують 50% виборців.