Про це посадовець розповів в етері Fox News, передає 24 Канал. Нагадаємо, Володимир Зеленський наголосив на необхідності окреслення гарантій безпеки для підписання договору.

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Що заявив Волц

Волц не вважає, що Трампа варто критикувати за подібну спробу "підштовхнути до дипломатичного вирішення". Радник ототожнює підписання Україною угоди з США про рідкісноземельні метали з "закінченням війни заради кращого для України".

Не всі зрозуміли, що ера нескінченної жорстокої війни зі смертю та руйнуванням з усіх боків, ця ера закінчилася,

– сказав Волц.