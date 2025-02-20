Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Маска в соцсети X.

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Маск снова набросился на Зеленского с обвинениями

Свое заявление Илон Маск сделал в комментариях к сообщению одного из пользователей о Гонсало Лире.

Зеленский убил американского журналиста!

– написал он.

В комментариях пользователи X разделились на два лагеря: одна часть поддержала заявление американского миллиардера, а другая предложила подумать о "свободе прессы" и "демократических выборах" в России, которые Илона Маска очевидно интересуют значительно меньше.

Стоит отметить, что журналист Гонсало Лира был арестован СБУ в мае 2023 года за создание и распространение материалов, которые оправдывали российское вторжение в Украину. Повторно его арестовали в июле того же года при попытке незаконного пересечения границы с Венгрией. Впоследствии Гонсало Лиру поместили в Харьковское СИЗО, где он ждал приговора суда. Тогда в его защиту выступил пророссийский ведущий Такер Карлсон и миллиардер Илон Маск.

12 января 2024 года стало известно, что Лира умер от двусторонней пневмонии, находясь под стражей.

К слову, Илон Маск также заявил, что Владимир Зеленский не сможет представлять волю украинцев, если в нашей стране не восстановят свободу прессы и не будут готовиться к выборам.