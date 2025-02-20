Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Маска в соцмережі X.

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Маск знову накинувся на Зеленського зі звинуваченнями

Свою заяву Ілон Маск зробив у коментарях до допису одного з користувачів про Гонсало Ліру.

Зеленський убив американського журналіста!

– написав він.

В коментарях користувачі X розділилися на два табори: одна частина підтримала заяву американського мільярдера, а інша запропонувала подумати про "свободу преси" та "демократичні вибори" в Росії, які Ілона Маска вочевидь цікавлять значно менше.

Варто зазначити, що журналіст Гонсало Ліра був заарештований СБУ в травні 2023 року за створення й розповсюдження матеріалів, які виправдовували російське вторгнення в Україну. Повторно його заарештували в липні того ж року при спробі незаконного перетину кордону з Угорщиною. Згодом Гонсало Ліру помістили в Харківське СІЗО, де він чекав на вирок суду. Тоді на його захист виступив проросійський ведучий Такер Карлсон і мільярдер Ілон Маск.

12 січня 2024 року стало відомо, що Ліра помер від двосторонньої пневмонії, перебуваючи під вартою.

До слова, Ілон Маск також заявив, що Володимир Зеленський не зможе представляти волю українців, якщо в нашій країні не відновлять свободу преси та не готуватимуться до виборів.