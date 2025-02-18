Про це вказано у судовому документі Білого дому, поданому 17 лютого. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Axios.

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Як виявилося, що Ілон маск не очолює DOGE

Раніше президент Дональд Трамп публічно називав Маска лідером процесу скорочення федерального персоналу, коли оголошував про створення DOGE в листопаді 2024 року. Відтоді мільярдер став обличчям цієї ініціативи.

Однак, як зазначено у документі за підписом директора Адміністративного управління Білого дому Джошуа Фішера, Маск, подібно до інших старших радників, не має повноважень ухвалювати урядові рішення.

У судовій заяві, поданій у справі, яку штат Нью-Мексико порушив проти власника SpaceX та інших осіб, Фішер пояснив, що Маск має статус "спеціального державного службовця" (SGE) і є "старшим радником президента Трампа".