Оставил всего одно эмодзи: Маск репостнул интервью Федорова

Илон Маск отреагировал на интервью Михаила Федорова. В нем бывший министр обороны рассказывал о роли миллиардера в поддержке Украины во время полномасштабной войны.

Маск оставил эмодзи в виде сердечка и перепостил этот фрагмент разговора на свою страницу.

Маск отреагировал на слова Федорова

Маск оставил под публикацией с фрагментом интервью эмодзи в виде сердечка.

Федоров во время беседы с журналистом заявил, что считает миллиардера одной из самых важных фигур в сфере технологий для Украины.

Илон Маск, пожалуй, самый важный человек и предприниматель в мире для нашей страны в сфере технологий. Илон и SpaceX защитили нашу противовоздушную оборону, спасли наши воздушные силы и спасли тысячи жизней мирных жителей,

– заявил он.

В интервью экс-министр обороны отдельно говорил о роли Starlink – спутниковой системы связи компании SpaceX – в российско-украинской войне. По словам Федорова, эти технологии стали важными для Украины, в частности в контексте обеспечения связи и работы украинских сил обороны.

Он также обратил внимание на то, что Starlink перестал быть доступным для российских военных, которые пытались использовать терминалы системы на фронте. Решение о доступе к спутниковой связи имеет непосредственное значение для хода боевых действий и возможностей сторон использовать современные технологии.

Кроме того, Федоров отметил, что поддерживает прямую связь с Илоном Маском и продолжает общаться с ним по поводу технологических потребностей Украины. По его словам, такое взаимодействие может открыть возможности для привлечения новых технологических решений и помочь Украине реагировать на современные вызовы.

Ранее экс-министр обороны также сообщал о переговорах с Маском относительно расширения возможностей использования Starlink. В частности, украинская сторона хотела получить разрешение на применение спутниковой связи во время ударов по военным объектам на территории России, включая установки, с которых российские войска запускают баллистические ракеты.

В то же время, по информации источника, близкого к Федорову, договоренности о таком использовании Starlink пока достичь не удалось. По словам собеседника, Маск может опасаться, что предоставление Украине соответствующего доступа способно спровоцировать дальнейшее обострение отношений с Россией.