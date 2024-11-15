Встреча состоялась в понедельник, 11 ноября, на ней обсудили снижение напряженности между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на двух иранских чиновников, передает 24 Канал.

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Маск встретился с послом Ирана

По данным издания, встреча состоялась в тайном месте и длилась более часа. Собеседники издания говорят, что обсуждение касалось вопроса, как наладить отношения между Ираном и Соединенными Штатами, между которыми уже длительное время наблюдается серьезное напряжение.

Один из источников NYT говорит, что инициатором встречи был Маск, в то же время посол Ирана выбрал место. Чиновник иранского МИД уверяет, что во время разговора представитель сказал Маску, что он должен достичь снятия санкций со страны и перевезти часть своего бизнеса в Тегеран.

Директор Трампа по коммуникациям Стивен Чунг отказался комментировать "сообщения о частных встречах, которые состоялись или не состоялись". Сам миллиардер также не прокомментировал свое участие во встрече. В миссии Ирана при ООН также не захотели высказываться о встрече.

Интересно, что о встрече, как пишет западная пресса, не было сообщено представителей администрации действующего американского президента Джо Байдена в ООН, и они не имеют независимого подтверждения ее проведения.

К слову, NBC писало, что союз Трампа с Маском выглядит нестабильным из-за раздражения в его команде. Многие союзники новоизбранного президента считают эту связь рискованной. Важно, что Маск уже получил определенную выгоду после выборов.