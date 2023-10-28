Об этом миллиардер заявил, на своей странице Х (бывший твитер). Он отметил, что спутниковая система связи Starlink "будет поддерживать связь с международно признанными гуманитарными организациями в Газе".

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В секторе Газа исчезли свет и связь

Соответствующее заявление Маск сделал в ответ на слова представителя США Александрии Окасио-Кортес о том, что отключения связи в Газе – "неприемлемы".

Так, гуманитарные организации заявляют, что не имеют возможности связаться со своими командами в Секторе Газа. Случилось это после расширения наземной операции израильскими войсками. 27 октября стало известно, что на территории, контролируемой боевиками ХАМАС, исчезли связь, интернет и свет.

Тем временем министр связи Израиля Шломо Кари заявил, что офис принял решение разорвать все связи со Starlink после заявления Илона Маска.



Министр связи Израиля раскритиковал решение Маска / Скриншот

Он добавил, что Израиль будет использовать все средства, которыми располагает, чтобы бороться с боевиками.

ХАМАС будет использовать его (Starlink – 24 Канал) для террористической деятельности. В этом нет сомнений, мы это знаем, и Маск это знает. ХАМАС – это ИГИЛ,

– заявил Кари.

Кари добавил, что, возможно, Маск хотел бы обусловить это увольнением "наших похищенных младенцев, сыновей, дочерей, людей преклонных лет".

Обратим внимание на то, что 28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху официально заявил о начале наземной операции в Секторе Газа. Он отметил, что второй этап войны против ХАМАС начался с введения новых наземных сил на территорию, контролируемую боевиками.

Он во время пресс-конференции в Тель-Авиве подчеркнул, что целые войны Израиля ясны. Речь идет об уничтожении как военного, так и руководящего потенциала ХАМАС. А еще – возвращение заложников домой.