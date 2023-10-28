Про це мільярдер заявив, на своїй сторінці Х (колишній твітер). Він зазначив, що супутникова система зв'язку Starlink "підтримуватиме зв'язок з міжнародно визнаними гуманітарними організаціями у Газі".

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У Секторі Гази зникли світло і зв'язок

Відповідну заяву Маск зробив у відповідь на слова представника США Александрії Окасіо-Кортес про те, що відключення зв'язку в Газі – "неприйнятні".

Так, гуманітарні організації заявляють, що не мають можливості зв'язатися зі своїми командами у Секторі Гази. Сталося це після розширення наземної операції ізраїльськими військами. Власне, 27 жовтня стало відомо, що на території, контрольованій бойовиками ХАМАС, зникли зв'язок, інтернет і світло.

Тим часом міністр зв'язку Ізраїлю Шломо Карі заявив, що офіс ухвалив рішення розірвати всі зв'язки зі Starlink після заяви Ілона Маска.



Міністр зв'язку Ізраїлю розкритикував рішення Маска / Скриншот

Він додав, що Ізраїль використовуватиме всі засоби, які має в розпорядженні, щоб боротися з бойовиками.

ХАМАС буде використовувати його (Starlink – 24 Канал) для терористичної діяльності. У цьому немає жодних сумнівів, ми це знаємо, і Маск це знає. ХАМАС – це ІДІЛ,

– заявив Карі.

Карі додав, що, можливо, Маск хотів би обумовити це звільненням "наших викрадених немовлят, синів, дочок, людей поважного віку".

Звернімо увагу на те, що 28 жовтня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу офіційно заявив про початок наземної операції у Секторі Гази. Він зазначив, що другий етап війни проти ХАМАС розпочався з введення нових наземних сил на територію, яку контролюють бойовики.

Він під час пресконференції у Тель-Авіві підкреслив, що цілі війни Ізраїлю зрозумілі. Йдеться про знищення як військового, так і керівного потенціалу ХАМАС. А ще – повернення заручників додому.