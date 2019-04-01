Маск опубликовал свой первый рэп-сингл

Изобретатель и исполнительный директор компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, записал свой первый музыкальный трек в стиле рэп и опубликовал его на SoundCloud.

Этой новостью Маск поделился в своем Twitter. Под ником Emo G Records изобретатель записал композицию под названием RIP Harambe.

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Композиция посвящена семнадцатилетнем самцу гориллы по кличке Харамбе, который был застрелен сотрудниками зоопарка Цинциннати. Маск обращается к популярным несколько лет назад мемам в поддержку животных.

I’m disappointed that my record label failed — Elon Musk (@elonmusk) 30 березня 2019 р.

Речь идет об инциденте, когда в клетку к горилле попал маленький ребенок. Тогда обезьяна схватила ребенка и потащила в угол клетки, за что и поплатилась жизнью.

Ребенок не пострадал, однако репутация зоопарке была крайне испорчена. В Сети появились многочисленные мемы, где осуждали жестокое обращение с гориллой.

Голос самого Маска обработан в специальной программе, но, тем не менее, остался узнаваемым. Композиция опубликована от имени лейбла Emo G Records. Интересно, что в описании уточняется, что в создании сингла участвовала продюсер, работающий с девушкой Илона Маска – певицей Grimes.