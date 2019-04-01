Ілон Маск опублікував свій перший реп-сингл

Винахідник та виконавчий директор компаній Tesla і SpaceX Ілон Маск, записав свій перший музичний трек в стилі реп і опублікував його на SoundCloud.

Цією новиною Маск поділився в своєму Twitter. Під ніком Emo G Records винахідник записав композицію під назвою RIP Harambe.

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Композиція присвячена сімнадцятирічному самцеві горили на прізвисько Харамбе, який був застрелений співробітниками зоопарку Цинцинатті. Маск звертається до популярних кілька років тому мемів на підтримку тварини.

I’m disappointed that my record label failed — Elon Musk (@elonmusk) 30 березня 2019 р.

Йдеться про інцидент, коли в клітку до горили потрапила маленька дитина. Тоді мавпа схопила дитину і потягла її у кут клітки, за що і поплатилася життям.

Дитина не постраждала, проте репутація зоопарку була вкрай зіпсована. У Мережі з'явилися численні меми, що засуджували жорстоке поводження з горилою.

Голос самого Маска оброблений в спеціальній програмі, але, тим не менш, залишився впізнаваним. Композиція опублікована від імені лейблу Emo G Records. Цікаво, що у описі уточнюється, що в створенні синглу брала участь продюсерка, яка працює з дівчиною Ілона Маска – співачкою Grimes.