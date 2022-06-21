Маска сброшена: путинская власть уже публично кичится своими преступлениями

Начальник RT г-жа Симоньян объявила, что голод, вызванный блокадой Россией экспорта украинского зерна, заставит мир отменить санкции, чтобы не допустить страшных последствий отсутствия пищи, особенно в бедных странах.

20 миллионов тонн пшеницы и ячменя, находящихся в зернохранилищах Украины могут спасти сотни миллионов голодных в Африке и Азии. Но доступ к нему закрыт русской военной силой.

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Кремль повторяет преступления предшественников

Вновь нынешняя власть воспроизводит самые ужасные деяния своих предшественников – большевиков-чекистов. Голодом и перспективой мучительной смерти, как и в 1921 – 22, 1932 – 33, 1946 – 47 годах, она хочет принудить людей к покорности.

Но если Сталин так принуждал, в моменты опасности для власти большевиков, своих граждан, то Путин тем же методом решил воспользоваться, в момент опасности для себя, чтобы принудить весь мир, используя человеколюбие развитых стран и ужас стран развивающихся. А RT цинично объявляет об этом человечеству.

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Российская власть кичится преступлениями

Тогда большевики пытались всячески скрывать ими созданный голод, особенно в 1930-40-е годы. Теперь своей предельной бесчеловечностью они кичатся и кричат о ней на весь мир устами г-жи Симоньян.

Маска сброшена. Зло само объявило себя злом, человеконенавистничество – человеконенавистничеством. Мучительно, что это зло и человеконенавистничество моей страны, творящееся и от моего имени.

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