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ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

В маске или без: готовы ли вы выйти в люди после карантина? Тест

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Чи готові ви вийти в люди після карантину – тест
Чи готові ви вийти в люди після карантину – тест / 24 канал

В Украине еще 22 мая стартовал второй этап ослабления карантина. Мы понемногу возвращаемся к привычной ранее жизни, хотя и с определенными ограничениями. Ну, а пока давайте проверять, готовы ли вы выйти в люди после карантина.

А вы знаете, когда в Украине возобновят авиасообщение с другими странами или каких правил нужно придерживаться во время похода за продуктами? Проверь себя с помощью теста от 24 канала.

Важно Ослабление карантина в Украине: что заработает с 25 мая

 

Что известно о карантине в Украине: главное

  • Из-за пандемии коронавируса карантин в Украине ввели 12 марта. После этого его уже четыре раза переносили: сначала он должен был продлиться до 3 апреля, впоследствии его продлили до 24 апреля, потом до 11 мая, позже – до 22 мая, и наконец последний перенос – до 22 июня.
  • 16 марта на территорию Украины запретили въезд иностранцев, а с 17 марта ограничили международное пассажирское авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение.
  • 27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирских перевозок. Остановил работу междугородный и межобластной транспорт.
  • С 11 мая начались значительные ослабления ограничений: разрешили посещение парков и скверов, открылись салоны красоты, библиотеки и непродовольственные магазины.
  • Сейчас отменили много массовых мероприятий, концертов, фестивалей. Учебный год школьники и студенты заканчивают дистанционно.
Автор: Алена Захарова
Теги: Новости Украины Религия Тесты Транспорт Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине
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