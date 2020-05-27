В маске или без: готовы ли вы выйти в люди после карантина? Тест
В Украине еще 22 мая стартовал второй этап ослабления карантина. Мы понемногу возвращаемся к привычной ранее жизни, хотя и с определенными ограничениями. Ну, а пока давайте проверять, готовы ли вы выйти в люди после карантина.
А вы знаете, когда в Украине возобновят авиасообщение с другими странами или каких правил нужно придерживаться во время похода за продуктами? Проверь себя с помощью теста от 24 канала.
Важно Ослабление карантина в Украине: что заработает с 25 мая
Что известно о карантине в Украине: главное
- Из-за пандемии коронавируса карантин в Украине ввели 12 марта. После этого его уже четыре раза переносили: сначала он должен был продлиться до 3 апреля, впоследствии его продлили до 24 апреля, потом до 11 мая, позже – до 22 мая, и наконец последний перенос – до 22 июня.
- 16 марта на территорию Украины запретили въезд иностранцев, а с 17 марта ограничили международное пассажирское авиа-, железнодорожное и автобусное сообщение.
- 27 марта Украина полностью закрыла свои границы для пассажирских перевозок. Остановил работу междугородный и межобластной транспорт.
- С 11 мая начались значительные ослабления ограничений: разрешили посещение парков и скверов, открылись салоны красоты, библиотеки и непродовольственные магазины.
- Сейчас отменили много массовых мероприятий, концертов, фестивалей. Учебный год школьники и студенты заканчивают дистанционно.
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