У масці чи без: чи готові ви вийти в люди після карантину? Тест
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В Україні ще 22 травня стартував другий етап послаблення карантину. Ми потроху повертаємося до звичного раніше життя, хоча й з певними обмеженнями. Ну, а поки нумо перевіряти, чи готові ви вийти в люди після карантину.
А ви знаєте, коли в Україні відновлять авіасполучення з іншими країнами чи яких правил треба дотримуватися під час походу за продуктами? Перевір себе за допомогою тесту від 24 каналу.
Важливо Послаблення карантину в Україні: що запрацює з 25 травня
Що відомо про карантин в Україні: головне
- Через пандемію коронавірусу карантин в Україні запровадили 12 березня. Після цього його вже чотири рази переносили: спершу він мав тривати до 3 квітня, згодом його продовжили до 24 квітня, потім до 11 травня, пізніше – до 22 травня, і нарешті останнє перенесення – до 22 червня.
- Від 16 березня на територію України заборонили в'їзд іноземців, а від 17 березня обмежили міжнародне пасажирське авіа-, залізничне та автобусне сполучення.
- 27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирських перевезень. Зупинив роботу міжміський і міжобласний транспорт.
- З 11 травня почалися значні послаблення обмежень: дозволили відвідування парків і скверів, відкрилися салони краси, бібліотеки та непродовольчі магазини.
- Наразі скасували багато масових заходів, концертів, фестивалів. Навчальний рік школярі та студенти закінчують дистанційно.
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