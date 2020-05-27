У масці чи без: чи готові ви вийти в люди після карантину? Тест

Чи готові ви вийти в люди після карантину – тест / 24 канал

В Україні ще 22 травня стартував другий етап послаблення карантину. Ми потроху повертаємося до звичного раніше життя, хоча й з певними обмеженнями. Ну, а поки нумо перевіряти, чи готові ви вийти в люди після карантину.