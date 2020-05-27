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ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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ЗҐВАЛТУВАННЯ У КАГАРЛИКУ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

У масці чи без: чи готові ви вийти в люди після карантину? Тест

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Чи готові ви вийти в люди після карантину – тест
Чи готові ви вийти в люди після карантину – тест / 24 канал

В Україні ще 22 травня стартував другий етап послаблення карантину. Ми потроху повертаємося до звичного раніше життя, хоча й з певними обмеженнями. Ну, а поки нумо перевіряти, чи готові ви вийти в люди після карантину.

А ви знаєте, коли в Україні відновлять авіасполучення з іншими країнами чи яких правил треба дотримуватися під час походу за продуктами? Перевір себе за допомогою тесту від 24 каналу.

Важливо Послаблення карантину в Україні: що запрацює з 25 травня

 

Що відомо про карантин в Україні: головне

  • Через пандемію коронавірусу карантин в Україні запровадили 12 березня. Після цього його вже чотири рази переносили: спершу він мав тривати до 3 квітня, згодом його продовжили до 24 квітня, потім до 11 травня, пізніше – до 22 травня, і нарешті останнє перенесення – до 22 червня.
  • Від 16 березня на територію України заборонили в'їзд іноземців, а від 17 березня обмежили міжнародне пасажирське авіа-, залізничне та автобусне сполучення.
  • 27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирських перевезень. Зупинив роботу міжміський і міжобласний транспорт.
  • З 11 травня почалися значні послаблення обмежень: дозволили відвідування парків і скверів, відкрилися салони краси, бібліотеки та непродовольчі магазини.
  • Наразі скасували багато масових заходів, концертів, фестивалів. Навчальний рік школярі та студенти закінчують дистанційно.
Автор: Альона Захарова
Теги: Новини України Релігія Тести Транспорт Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні
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